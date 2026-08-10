ياسين رائد الرواشدة يحصل على معدل 98.7

خبرني - يتقدم الاهل والأقارب والأصدقاء من الشاب ياسين رائد الرواشدة بأسمى آيات التهنئة بمناسبة تفوقه وحصوله على معدل 98.7% في الفرع الصحي في الثانوية العامة، متمنين له مستقبلاً مشرقاً يليق بهذا التفوق والجهد.

لقد حمل ياسين اليوم راية والده، وأثبت أن الخير الذي يزرعه الإنسان في حياته يبقى أثره ممتداً في أبنائه. فوالده كان مثالاً للكرم وحسن الضيافة، ولم يتوانَ يوماً عن تقديم الخير ومساعدة الجميع، خلال مسيرته في إدارة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.

وها هو ياسين يواصل المسيرة بطريقته، حاملاً اسم والده بكل فخر، ومضيفاً إليه إنجازاً جديداً يرفع الرأس.

مبارك يا ياسين هذا التفوق، ومبارك لوالدك وعائلتك هذا الفخر. ومنها للأعلى دائماً، وبإذن الله نراك في أعلى المراتب