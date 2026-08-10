الأمن: 117 نزيلًا في مراكز الإصلاح اجتازوا امتحانات الثانوية

خبرني - أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، لمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتكريم 117 نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي بنجاح .

وأكّد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام دأبت على ترجمة فلسفة إصلاحية شاملة لنزلاء مراكز الإصلاح تساعدهم على إكمال حياتهم الطبيعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو عند خروجه .

وأشار إلى أن نجاح هذا العدد من النزلاء وحصول أحدهم على معدل 92،15 هو مؤشر واضح على نجاح الخطط والبرامج الإصلاحية التعليمية التي تم وضعها للنزلاء الراغبين بإكمال دراستهم بما يمكنهم من ممارسة حياتهم وهم يقضون مُدد محكوميتهم ويساعدهم في الانخراط في المجتمع بعد خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل وعودتهم لحياتهم.

وقدّم مدير الأمن العام الشكر والتقدير لكافة العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على جهودهم في تطبيق السياسات الإصلاحية وعلى رأسها التعليمية والتي آتت أكلها اليوم بعد نجاج هذا العدد من النزلاء، مبينًا ضرورة إيجاد سبل جديدة لمساعدة النزلاء الناجحين على متابعة دراساتهم، ومتابعة تأهيلهم العلمي والمهني مستقبلاً وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ويشار إلى أن نسبة النجاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لهذا العام هي الأعلى منذ بدء عقدها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ، حيث تقدم للامتحان 231 نزيلاً نجح منهم 117 بنسبة نجاح 56‎%‎ .