*
الثلاثاء: 11 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • أموال وسبائك ذهب.. الداخلية المصرية تكشف لغز "مذبحة التجمع"

أموال وسبائك ذهب.. الداخلية المصرية تكشف لغز "مذبحة التجمع"

  • 10 أغسطس 2026
  • 22:54
أموال وسبائك ذهب الداخلية المصرية تكشف لغز مذبحة التجمع

خبرني - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات وتفاصيل حادث مقتل أفراد أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الاثنين، إن صديق رب الأسرة يقف وراء ارتكاب الجريمة، موضحة أن الدافع كان مروره بضائقة مالية ورغبته في سرقة أموال وسبائك ذهبية من منزل الضحية.

وأضافت أن الواقعة بدأت بورود بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس من أحد المواطنين، أفاد فيه بتغيب شقيقه وعدم قدرته على التواصل معه.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى محل إقامته، عُثر على سيارة الشقيق المتغيب وبداخلها آثار دماء وأعيرة نارية، كما عُثر على جثمان زوجته وابنتيه داخل سيارة الزوجة التي كانت متوقفة بالقرب من العقار محل سكن الأسرة.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه صديق المجني عليه، وهو موظف متقاعد ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

اعترافات المتهم
وأشارت الداخلية إلى أن المتهم أرشد عن السلاح الناري المستخدم في الجريمة، وبمواجهته بنتائج التحريات، اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، لعلمه باحتفاظ الضحية بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل منزله.

وبحسب اعترافاته، استدرج المتهم صديقه بسيارته، ثم أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلاً، واستولى على مفاتيح مسكنه، قبل أن يتخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني على طريق العين السخنة.

بعد ذلك، توجه المتهم إلى منزل المجني عليه، وأوهم زوجته بأن زوجها تعرض لحادث سير ونُقل إلى المستشفى، فاستقلت سيارتها برفقته ومعها ابنتاها. وأثناء سيرهم على الطريق نفسه، أطلق النار عليهن، ما أدى إلى مقتلهن.

وذكرت الداخلية أن المتهم عاد بالسيارة وبداخلها جثامين الزوجة وابنتيها، وتركها بالقرب من منزل الأسرة بعد تغطيتها. وأثناء محاولته دخول الشقة لسرقتها، فوجئ بوجود حارس العقار، ففر هارباً على أن يعود ليلاً لتنفيذ مخططه.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم قبل إتمام مخطط السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت الجريمة قد هزت الرأي العام في مصر، وأثارت ردود فعل واسعة، فيما تحولت تفاصيلها المأساوية إلى واحدة من أكثر القضايا تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن المتهم، وفق بيان الداخلية، كان صديقاً للضحية واستغل علاقته به للوصول إلى أسرته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تحذيرات قبل كسوف الشمس.. ظاهرة فلكية نادرة في سماء العالم
تحذيرات قبل كسوف الشمس.. ظاهرة فلكية نادرة في سماء العالم
  • 2026-08-10 19:17
العراق.. تفاصيل توقيف متهمين في حادثة مطاردة فتاة بشوارع بغداد
العراق.. تفاصيل توقيف متهمين في حادثة مطاردة فتاة بشوارع بغداد
  • 2026-08-10 18:58
ضبط صديق الأب.. تفاصيل جديدة في «جريمة التجمع الخامس» بمصر
ضبط صديق الأب.. تفاصيل جديدة في «جريمة التجمع الخامس» بمصر
  • 2026-08-10 18:12
مصر.. تفاصيل صادمة في مجزرة التجمع الخامس
مصر.. تفاصيل صادمة في مجزرة التجمع الخامس
  • 2026-08-10 12:35
استدرج الأم وابنتيها بعد قتل الأب.. تفاصيل صادمة في مجزرة التجمع الخامس
استدرج الأم وابنتيها بعد قتل الأب.. تفاصيل صادمة في مجزرة التجمع الخامس
  • 2026-08-10 10:50
منع طفل من ذوي متلازمة داون من السباحة يشعل غضباً في ليبيا
منع طفل من ذوي متلازمة داون من السباحة يشعل غضباً في ليبيا
  • 2026-08-10 09:49