خبرني - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات وتفاصيل حادث مقتل أفراد أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الاثنين، إن صديق رب الأسرة يقف وراء ارتكاب الجريمة، موضحة أن الدافع كان مروره بضائقة مالية ورغبته في سرقة أموال وسبائك ذهبية من منزل الضحية.

وأضافت أن الواقعة بدأت بورود بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس من أحد المواطنين، أفاد فيه بتغيب شقيقه وعدم قدرته على التواصل معه.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى محل إقامته، عُثر على سيارة الشقيق المتغيب وبداخلها آثار دماء وأعيرة نارية، كما عُثر على جثمان زوجته وابنتيه داخل سيارة الزوجة التي كانت متوقفة بالقرب من العقار محل سكن الأسرة.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه صديق المجني عليه، وهو موظف متقاعد ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

اعترافات المتهم

وأشارت الداخلية إلى أن المتهم أرشد عن السلاح الناري المستخدم في الجريمة، وبمواجهته بنتائج التحريات، اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، لعلمه باحتفاظ الضحية بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل منزله.

وبحسب اعترافاته، استدرج المتهم صديقه بسيارته، ثم أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلاً، واستولى على مفاتيح مسكنه، قبل أن يتخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني على طريق العين السخنة.

بعد ذلك، توجه المتهم إلى منزل المجني عليه، وأوهم زوجته بأن زوجها تعرض لحادث سير ونُقل إلى المستشفى، فاستقلت سيارتها برفقته ومعها ابنتاها. وأثناء سيرهم على الطريق نفسه، أطلق النار عليهن، ما أدى إلى مقتلهن.

وذكرت الداخلية أن المتهم عاد بالسيارة وبداخلها جثامين الزوجة وابنتيها، وتركها بالقرب من منزل الأسرة بعد تغطيتها. وأثناء محاولته دخول الشقة لسرقتها، فوجئ بوجود حارس العقار، ففر هارباً على أن يعود ليلاً لتنفيذ مخططه.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم قبل إتمام مخطط السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت الجريمة قد هزت الرأي العام في مصر، وأثارت ردود فعل واسعة، فيما تحولت تفاصيلها المأساوية إلى واحدة من أكثر القضايا تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن المتهم، وفق بيان الداخلية، كان صديقاً للضحية واستغل علاقته به للوصول إلى أسرته.