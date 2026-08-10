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  • الأمير عاصم يرعى إطلاق مبادرة المهر النبوي والميثاق الوطني الأردني لتيسير الزواج

الأمير عاصم يرعى إطلاق مبادرة المهر النبوي والميثاق الوطني الأردني لتيسير الزواج

  • 10 أغسطس 2026
  • 22:43
الأمير عاصم يرعى إطلاق مبادرة المهر النبوي والميثاق الوطني الأردني لتيسير الزواج

خبرني - رعى سمو الأمير عاصم بن نايف، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة "المهر النبوي" والميثاق الوطني الأردني لتيسير الزواج، بهدف نشر ثقافة الاعتدال في تكاليف الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.

وبحسب المبادرة، يبلغ المهر النبوي 500 درهم من الفضة، بما يعادل نحو 1500 غرام من الفضة الخالصة، وتقدر قيمته وفق أسعار الفضة حاليا بنحو 2000 دينار، باعتباره معيارًا نبويًا للمهور.

وتأتي المبادرة في ظل تحديات تواجه الشباب، أبرزها ارتفاع تكاليف الزواج وتأخر سن الزواج والعزوف عنه، وتسعى إلى ترسيخ ثقافة تيسير الزواج وتعزيز التكافل والشراكة بين المؤسسات الرسمية والدينية والمجتمعية والقطاع الخاص.

ويشكل الميثاق الوطني لتيسير الزواج وثيقة وطنية والتزامًا مجتمعيًا غير ملزم قانونيًا، تشارك في دعمها جهات رسمية ودينية ومجتمعية وأكاديمية وإعلامية، بهدف دعم المقبلين على الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري.

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