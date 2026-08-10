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مرح يوسف صوالحه... مبارك نجاحك في الثانوية العامة – الفرع الصحي

  • 10 أغسطس 2026
  • 22:20
مرح يوسف صوالحه مبارك نجاحك في الثانوية العامة الفرع الصحي

خبرني - نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنتنا مرح يوسف صوالحه، بمناسبة نجاحها في امتحان شهادة الثانوية العامة، الفرع الصحي، متمنين لها أن يكون هذا النجاح فاتحةً لطريق خيرٍ ومسرة، وبداية مسيرة علمية حافلة بالإنجاز والتميّز.

ويعبّر والدها الدكتور يوسف صوالحه ووالدتها السيدة ناديا أبو عبيد عن بالغ اعتزازهما بهذا الإنجاز، الذي جاء ثمرةً للتعب والمثابرة والإصرار.

كما يشاركها فرحتها واعتزازها بهذا الإنجاز أفراد العائلة: الإعلامي مصطفى صوالحه، والدكتور معاذ صوالحه، والمحامية مايا صوالحه، وآخر العنقود سمية صوالحه.

دمتِ فخرًا وفرحًا للعائلة، وجعل الله القادم أجمل وأوسع من كل الأمنيات.

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