خبرني - سجّل تطبيق "سند" أكثر من ربع مليون عملية استعلام عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، في أول مرة تُتاح فيها النتائج عبر قنوات "سند".

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاثنين، بلغ عدد المستعلمين 252376 مستعلمًا خلال النصف ساعة الأولى بالتزامن مع إعلان النتائج رسميًا.

ويعكس هذا الإقبال نجاح تجربة إتاحة نتائج الثانوية العامة عبر "سند"، والتي وفّرت قناة رقمية إضافية أمام الطلبة والمستعلمين للوصول إلى النتائج بسهولة، إلى جانب القنوات المخصصة من وزارة التربية والتعليم.

وأظهرت التجربة جاهزية المنظومة الرقمية وقدرتها على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المستخدمين والطلبات المتزامنة خلال فترة إعلان النتائج، مع الحفاظ على استقرار الخدمة واستمراريتها.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر سند، وتعزيز دوره بوصفه بوابة موحدة وميسّرة للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، مثمنة جهود فرق العمل التي واصلت العمل والمتابعة لضمان جاهزية الأنظمة واستقرار الخدمة خلال فترة إعلان النتائج.