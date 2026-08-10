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"التربية": من المتوقع بدء تطبيق "التوجيهي الإلكتروني" العام المقبل

  • 10 أغسطس 2026
  • 22:01
التربية من المتوقع بدء تطبيق التوجيهي الإلكتروني العام المقبل

خبرني - قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إن الوزارة تتوقع الوصول إلى الجاهزية المطلوبة لتطبيق امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" إلكترونيا العام المقبل.

وأوضح شحادة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج ونسب النجاح في امتحان الثانوية العامة لعام 2026، مساء الاثنين، أن التوجه الأولي كان يقضي بعقد الامتحانات إلكترونيا على عدد من الجلسات لا يزيد على تسع جلسات.

وأضاف أن الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج وأصحاب الاختصاص أفضت إلى الاستقرار على عقد كل مبحث في يوم واحد وعلى ثلاث جلسات.

وبين أن تطبيق "التوجيهي الإلكتروني" يتطلب توفير بنية تحتية تضم ما لا يقل عن 50 ألف جهاز حاسوب في المراكز الامتحانية، إلى جانب أجهزة الخوادم والكاميرات وغيرها من المتطلبات الفنية.

وأشار إلى أن العمل جار على توفير الأجهزة وتأمين متطلبات البنية التحتية اللازمة، متوقعا أن تصل الوزارة إلى الجاهزية المطلوبة لتطبيق الامتحان إلكترونيا خلال العام المقبل.

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