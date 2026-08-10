*
الثلاثاء: 11 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وصفها بالخطوة المثالية.. أراوخو إلى ليفربول بمظهر جديد

  • 10 أغسطس 2026
  • 21:31
وصفها بالخطوة المثالية أراوخو إلى ليفربول بمظهر جديد

خبرني - أعلن ليفربول تعاقده مع مدافعه الأوروغواياني رونالد أراوخو من برشلونة على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأصبح انتقال رونالد أراوخو إلى ليفربول على سبيل الإعارة رسمياً، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح واستكمال جميع الإجراءات الرسمية.

رونالد أراوخو إلى ليفربول على سبيل الإعارة من برشلونة

وتبلغ قيمة خيار الشراء في صفقة إعارة أراوخو، 55 مليون يورو، حسب ما كشفته تقارير صحفية.

وظهر أراوخو في الإعلان عن الصفقة بمظهر جديد، حيث كان صبغ شعره باللون الأبيض، وسيرتدي القميص الذي يحمل الرقم 33.

 

وأوضح ليفربول في بيانه أن الصفقة "مشروطة بالحصول على تصريح عمل وموافقة دولية"، كما هو الحال مع جميع الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تسريع إجراءات انتقال أراوخو إلى ليفربول، حيث كان يعلم مسبقاً أنه لن يحظى بفرصة لعب كبيرة في برشلونة تحت قيادة هانز فليك.

تصريحات أراوخو بعد إعارته إلى ليفربول

وقال أراوخو في تصريحاته لموقع ليفربول: "لا أطيق الانتظار لبدء المشوار. أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "أنا متحمس لوجودي هنا في هذا النادي العريق ذي التاريخ الطويل، أتطلع بشوق للقاء زملائي، وأتوق لبدء اللعب، ولديّ حافز كبير ورغبة جامحة في الانطلاق".

وأكمل: "أعتقد أنها كانت الخطوة المثالية لي في هذه المرحلة من مسيرتي، أؤمن أنه كان قراراً ضرورياً، بمجرد أن علمت باهتمام ليفربول، سارت الأمور بسرعة فائقة".

وأنهى قائلاً: "كما ذكرت سابقاً، أنا سعيد جداً لوجودي هنا ومتشوق لبدء المشوار، أنا مسرور بالاهتمام الذي حظيت به، وكان القرار الصائب في الوقت المناسب".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مؤسس أمازون يستعد لصفقة مليارية في ليفربول
مؤسس أمازون يستعد لصفقة مليارية في ليفربول
  • 2026-08-11 00:59
برشلونة يرفض عرضا من سان جرمان لضم توريس .. ما تفاصيله؟
برشلونة يرفض عرضا من سان جرمان لضم توريس .. ما تفاصيله؟
  • 2026-08-10 23:20
قبل دخول التاريخ.. رسالة ملهمة من الحكم الصومالي عمر أرتان
قبل دخول التاريخ.. رسالة ملهمة من الحكم الصومالي عمر أرتان
  • 2026-08-10 20:26
تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة
تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة
  • 2026-08-10 15:47
الإسباني لويس جيل توريس مديرا فنيا لصقور الأردن
الإسباني لويس جيل توريس مديرا فنيا لصقور الأردن
  • 2026-08-10 15:06
انطلاق منافسات مهرجان الواعدين
انطلاق منافسات مهرجان الواعدين
  • 2026-08-10 14:32