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%65.3 نسبة النجاح بامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لسنة 2026

  • 10 أغسطس 2026
  • 21:10
653 نسبة النجاح بامتحان الثانوية العامة التوجيهي لسنة 2026

خبرني - بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 65.3%، وفق ما أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026، عبر الرابط الإلكتروني: tawjihi.jo، وعلى تطبيق "سند".

وقال شحادة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026، مساء الاثنين، إن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لعام 2026 هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ امتحان الثانوية العامة.

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