إنجاز استثنائي.. كيندا الخضيرات تحصد 99.90% في التوجيهي وتحصد 999 من 1000

خبرني - حققت الطالبة كيندا أحمد علي الخضيرات نجاحًا باهرًا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026، بحصولها على معدل 99.90%، بمجموع 999 من 1000.

وسجلت كيندا العلامات الكاملة في عدد من المباحث الدراسية، من بينها التربية الإسلامية، واللغة العربية، وتاريخ الأردن، والكيمياء، والعلوم الحياتية، والتربية الإسلامية/تخصص، واللغة الإنجليزية/متقدم.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن نتائج الثانوية العامة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مساء الاثنين، وسط ترقب واسع من الطلبة وذويهم في مختلف مناطق المملكة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن نتائج الثانوية العامة ستتاح إلكترونيًا عند الساعة الثامنة مساءً، فيما يعقد المؤتمر الصحفي الرسمي عند الساعة التاسعة مساءً، للإعلان عن نسب النجاح في المسارات المختلفة وأسماء الطلبة الأوائل.

وأوضحت الوزارة أن تحديد موعد إعلان النتائج جاء تسهيلًا على موظفي القطاعين العام والخاص للوصول إلى منازلهم، وتجنبًا للازدحامات المرورية، وتقليلًا للضغط على شبكة الطرق خلال ساعات الذروة.