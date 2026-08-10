خبرني - قال رئيس قسم العمليات في إدارة السير المقدم زيد الخزاعلة، الاثنين، إن الحركة المرورية في شوارع المملكة بدأت تشهد نشاطا متزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بالتزامن مع حركة التروّح من أماكن العمل.

وأضاف الخزاعلة، في تصريحات له عبر قناة "المملكة"، أن إعلان النتائج جاء بعد نهاية الدوام في القطاعين العام والخاص بفترة، مشيرا إلى بدء مظاهر الفرح وإقبال المواطنين على محال الحلويات، إلا أنه لم تسجل حتى لحظة ساعات المساء أي مظاهر سلبية أو مخالفات مرورية.

وأكد أن مديرية الأمن العام أعدت خططا أمنية ومرورية للتعامل مع المناسبات المختلفة، ومنها إعلان نتائج الثانوية العامة، لمتابعة أي سلوكيات خاطئة من السائقين أو المواطنين، بما في ذلك إطلاق العيارات النارية أو ارتكاب المخالفات المرورية.

وأوضح أن إدارة السير تتابع سلوكيات سائقي المركبات والمحتفلين في الشوارع الرئيسية، من خلال الرقابة البشرية والدوريات والمجموعات المنتشرة ضمن اختصاص العاصمة ومختلف مناطق المملكة، إلى جانب الرقابة الإلكترونية.

وأشار الخزاعلة إلى أن إدارة السير تتمنى ألا تسجل أي مخالفات مرورية خلال الاحتفالات، مؤكدا أن واجب الإدارة هو متابعة الوضع المروري ميدانيا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026، عبر الرابط الإلكتروني: tawjihi.jo، وعلى تطبيق "سند".