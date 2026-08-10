شروط الربح الجديدة من منصة X لعام 2026.. الدليل الشامل وطريقة التفعيل

خبرني - يتطلع الآلاف من صناع المحتوى لمعرفة التفاصيل الكاملة حول شروط الربح الجديدة من منصة X للبدء في تحقيق عوائد مالية مستدامة وتحويل تفاعل جمهورهم إلى مصدر دخل شهري.

وتأتي هذه الخطوة عقب الإعلان الرسمي الفارق الذي أصدرته المنصة بشأن إيقاف استقبال طلبات الانضمام الجديدة إلى برنامج مشاركة الأرباح التقليدي، تمهيداً لإغلاقه بالكامل بعد يوم 7 سبتمبر/أيلول واستبداله رسمياً بنظام مبتكر يُعرف باسم "برنامج مكافآت المحتوى الأصلي" (Original Content Rewards Program).

ويهدف هذا التحول الهيكلي إلى إعادة ترتيب أولويات المنصة نحو مكافأة الحسابات المبتكرة التي تبذل جهداً في إنتاج مواد حصرية، بدلاً من توزيع العوائد على الحسابات التي تعتمد على نقل التغريدات وإعادة التدوير السطحي للمنشورات.

وفي هذا التقرير الشامل، نستعرض شروط الربح الجديدة من منصة X ونشرح كيفية استيفاء المعايير لاستلام مستحقاتك دون أي عقبات.

ما هي شروط الربح الجديدة من منصة X عام 2026؟

تتضمن شروط الربح الجديدة من منصة X القواعد التالية المحددة للانضمام لبرنامج مكافآت المحتوى الأصلي:

بلوغ السن القانوني: يجب ألا يقل عمر صانع المحتوى عن 18 عاماً وقت التقديم.

الإقامة المتاحة: تشترط المنصة أن يكون صانع المحتوى مقيماً في إحدى الدول التي يتوفر فيها برنامج المكافآت رسمياً.

الاشتراك المدفوع الإجباري: يلزم وجود اشتراك نشط في إحدى باقات Premium أو Premium+ أو Premium Business.

الحد الأدنى للمتابعين الموثقين: يتوجب امتلاك الحساب لـ 500 متابع موثّق على الأقل يحملون العلامة الأزرق أو الاشتراكات المدفوعة.

حجم المشاهدات المطلوبة: تحقيق ما لا يقل عن 500 ألف مشاهدة تراكمية على الصفحة الرئيسية للحساب خلال آخر 90 يوماً.

تأهيل مصدر المشاهدات: تشترط المنصة أن تكون جميع المشاهدات والتفاعلات المحتسبة قادمة حصراً من مستخدمين يمتلكون حسابات موثقة واشتراكات مدفوعة.

استمرارية الأهلية: يتعين على صانع المحتوى الاستمرار في استيفاء هذه الشروط بصفة دورية لضمان عدم تجميد أو تعليق أرباحه بعد القبول.

طرق ومعايير تحقيق الدخل من منصة X

يعتمد احتساب الأرباح في ظل المعايير الحديثة على آلية جديدة ترتكز كلياً على جودة الانتشار وقيمة التفاعل المؤهل وليس على الكثافة العددية العشوائية للتغريدات، فلن تقتصر طريقة التقييم على مجرد ظهور المنشور، بل ترتبط بعدد مرات الظهور الفريدة التي يحققها المحتوى الأصلي بين أوساط المشتركين بالباقات المدفوعة.

تقوم خوارزميات المنصة بتحليل سلوك التفاعل ونوعيته، بحيث تعطي وزناً مالياً أعلى للردود والتحليلات العميقة المقترنة بالمنشورات مقارنة بالنقر السريع أو الإعجاب العابر الذي لا يعكس اهتماماً حقيقياً بالمادة المعروضة.

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت المنصة معياري التوزيع الجغرافي ومصدر التفاعل ليكون لهما دور حاسم في تحديد القيمة النهائية لكل ألف مشاهدة مؤهلة، فقد أصبحت الخوارزميات تمنح ثقلاً أكبر للزيارات والتفاعلات النابعة من المنطقة الجغرافية المحلية التي ينتمي إليها صاحب الحساب، مما يشجع صناع المحتوى على بناء مجتمعات محلية قوية والتفاعل مع قضايا بيئتهم المباشرة.

كما تشمل أساليب تحقيق الدخل أيضاً تفعيل ميزات اشتراكات صناع المحتوى الشهري (Subscriptions)، حيث تسمح للجمهور بدفع رسوم دورية مقابل الحصول على حصريات ووسائط خاصة، بجانب ميزة تلقي المكافآت المباشرة (Tips) ودعم الإعلانات المدمجة في مقاطع الفيديو الطويلة.

شروط المحتوى المقبول للربح على X (سياسة الاستخدام العادل)

تضع المنصة إكس تعريفاً صارماً لما يُعد محتوى أصلياً مؤهلاً لتلقي العوائد لمنع استغلال النظام:

المحتوى المقبول

الكتابات، والتقارير، والميمز، والرسومات، ومقاطع الفيديو، والصور المصورة بذات يد صانع المحتوى.

المنشورات المقتبسة من آراء الآخرين بشرط إضافة تحليل عميق، أو تعليق نقد ذي قيمة حقيقية، أو إدخال تعديلات إبداعية ملموسة.

المحتوى المرفوض

إعادة نشر منشورات الآخرين تلقائياً (Retweet) أو الاكتفاء بكتابة وصف سطحي لصورة أو فيديو دون تقديم قيمة إضافية.

إقتطاع أجزاء من أعمال ومواد الآخرين دون معالجة فنية أو تحليلية واضحة.

كيفية تقديم وتفعيل الربح من منصة إكس خطوة بخطوة

تختلف إجراءات التقديم والقبول حسب حالة الحساب الحالية:

للمشاركين الحاليين: لن تنتقل الحسابات المسجلة سابقاً تلقائياً إلى النظام الجديد؛ بل يتوجب التقديم يدوياً مجدداً لـ شروط الربح الجديدة من منصة X اعتباراً من 8 سبتمبر/أيلول عند استيفاء معايير الأهلية.

للمستخدمين الجدد: فتحت المنصة باب التقديم المباشر للانضمام إلى نظام مكافآت المحتوى الأصلي فور استيفاء كافة المتطلبات المذكورة.

تشترط المنصة الاستمرار في تطبيق قواعد المحتوى والمشاهدات حتى بعد القبول لضمان استمرار صرف الدفعات، وإليك خطوات التقديم والتفعيل

افتح تطبيق أو موقع X.

اضغط على زر "المزيد" من القائمة الجانبية.

اختر "أدوات احترافية" ثم اضغط على "تحقيق الأرباح".

اضغط على خيار "مشاركة إيرادات الإعلانات".

انقر على "الانضمام والتقييم" لمراجعة الشروط.

اربط حسابك بمنصة الدفع الإلكتروني Stripe لإتمام توثيق الهوية واستلام الأموال.

نصائح لزيادة مشاهدات تغريداتك وتحقيق شرط الربح سريعاً

اركّز على صناعة الفيديوهات والتحليلات الخاصة بك ابتداءً من اليوم لتجنب استبعاد حسابك.

التفاعل المباشر مع الحسابات الموثقة (حملة العلامة الأزرق) لكون مشاهداتهم هي الوحيدة المحتسبة في الشرط المالي.

الاستمرار في النشر اليومي وبناء مجتمع متخصص في مجال محدد لزيادة المتابعين الموثقين الجدد.

ما هو السن الأدنى المطلوب للانضمام للبرنامج؟

تشترط المنصة ألا يقل عمر صانع المحتوى عن 18 عاماً وأن يكون مقيماً في إحدى الدول المتاح بها برنامج المكافآت.

هل يمكن الاستمرار في تحقيق العوائد بدون اشتراك Premium؟

لا، يعتبر الاشتراك الفعال في إحدى باقات Premium شرطاً أساسياً وإلزامياً للتأهل والاستفادة من شروط الربح الجديدة من منصة X.

متى يبدأ التطبيق الفعلي لنظام مكافآت المحتوى الأصلي؟

يُغلق البرنامج القديم تماماً بعد 7 سبتمبر/ايلول، ويبدأ التحول الرسمي والتقديم للمشاركين السابقين بدءاً من 8 سبتمبر/أيلول.