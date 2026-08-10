في ظل فاجعة شقيقتها.. شهد برغل تنجح بالتوجيهي بمعدل 83.20%

خبرني - في مشهد امتزج فيه الحزن بالفخر، نجحت الطالبة شهد محمد برغل، شقيقة المغدورة نور برغل التي قتلت قبل نحو أسبوعين في جريمة هزت الرأي العام، في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، محققة معدل 83.20%.

وجاء نجاح شهد في ظروف قاسية، بعد أن فقدت شقيقتها نور في جريمة ما تزال تداعياتها تلقي بظلالها على العائلة والشارع الأردني.

ورغم ألم الفقد والفراغ الكبير الذي تركته شقيقتها، أصرت شهد على استكمال دراستها والتقدم لامتحانات الثانوية العامة، لتكلل جهودها بالنجاح.

وقال والد شهد، في تصريح لـ"الحقيقة الدولية"، بصوت يخنقه البكاء: "نور كانت حلم العيلة.. وراحت. اليوم شهد رفعت راسنا وفرحتنا رغم القهر. هذا النجاح إلها ولروح أختها".

من جانبها، قالت والدة شهد: "كنت أتمنى أشوفهم الثنتين ناجحات مع بعض. نور كانت بتستنى نتيجة أختها. هذا النجاح دمعته غالية ومخلوطة بحزن".

وعلق عم الطالبتين: "اللي صار بنور وجعنا كلنا، بس شهد أثبتت إنها قد المسؤولية. نجاحها اليوم رسالة إن الحياة لازم تكمل رغم الألم".

وتفاعل أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر نجاح شهد، معبرين عن تضامنهم ودعمهم لعائلتها، ومؤكدين أن نجاحها في هذه الظروف الصعبة يمثل إنجازًا يستحق الفخر والاحترام.

وتعود قضية نور برغل إلى جريمة قتل وقعت قبل نحو أسبوعين وشغلت الرأي العام، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في ملابساتها.

رحم الله نور.. وألف مبارك لشهد، ومنها إلى أعلى المراتب.