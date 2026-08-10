بزشكيان يكشف كواليس لقائه خامنئي.. ووصية حمّله إياها

خبرني - بعد انتشار خبر لقائه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن اللقاء بينهما دام 7 ساعات.

كما أكد أن محادثاتهما تركزت على تداعيات الحرب والعقوبات.



"حافظوا على الانسجام والوحدة"

ولفت بزشكيان في تصريحات، اليوم الاثنين، إلى أن خامنئي أوصاه بالحفاظ على الانسجام والوحدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية. وقال: "ناقشت مع المرشد الأعلى الوضع المعيشي للإيرانيين في ظل الوضع الحالي".

إلى ذلك، أوضح أن الاجتماع تناول أيضاً "ضرورة تجنب الخلافات والابتعاد عن أي كلام يخرج عن الوحدة".

وكان الرئيس الإيراني التقى خامنئي بالتزامن مع بدء السنة الثالثة من رئاسته للبلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أمس الأحد.



فيديو جديد لمجتبى

كما أشارت إلى أن الرجلين أجريا حواراً حول القضايا الاقتصادية والعسكرية في البلاد، ولفتت إلى أنهما تبادلا وجهات النظر بالتفصيل بشأن قضايا البلاد ومشكلاتها، لا سيما "تأمين الاحتياجات المعيشية للشعب، والظروف الراهنة للحرب والمستقبل المقبل، فضلاً عن التطورات في المجال العسكري، والحلول المتعلقة بتأمين الموارد وإدارة النفقات بالريال والعملات الأجنبية والطاقة، وكذلك التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية".

أتى ذلك بعدما نشرت الوكالات الرسمية الإيرانية، مساء السبت، ما قالت إنه فيديو جديد لمجتبى، إلا أنها لم تحدد تاريخه، ما زاد التساؤلات حول وضعه، لاسيما بعد تأكيد إصابته خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية التي تفجرت ضد إيران في فبراير 2026، وأدت إلى اغتيال المرشد السابق علي خامنئي، فضلاً عن كبار القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين.



توارى عن الأنظار

وكان مجتبى توارى عن الأنظار منذ تفجر الحرب في فبراير، ولم يظهر علناً حتى بعد تعيينه خلفاً لوالده في مارس الماضي، بل اقتصر ظهوره على بيانات مكتوبة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، ما فاقم التكهنات حول وضعه الصحي، ومدى إشرافه على الحكم في البلاد.

فيما كشفت مصادر إيرانية مطلعة بأنه نصح بعدم الظهور علناً بأي شكل من الأشكال حتى خلال مراسم تشييع جثمان والده، وفق ما نقلت رويترز.

كما نصح بعدم بث تسجيلات صوتية أيضاً مخافة تعقب مكان تواجده واغتياله.

يذكر أن مجتبى كان أصيب في ساقه ووجهه أيضاً، حسب ما كشفت سابقاً مصادر مطلعة، فيما اغتيل والده البالغ من العمر 86 عاماً، والذي حكم إيران لقرابة أربعة عقود اتسمت خصوصاً بمواجهة متواصلة مع الولايات المتحدة، بغارات أميركية إسرائيلية مشتركة على مقره المحصن في طهران يوم 28 فبراير الماضي.

ليكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، في نفس الليلة "لقد مات خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ"، مؤكداً أنه "لم يكن قادراً على تجنّب أجهزة الاستخبارات وأنظمة التتبع المتطورة للغاية التي تملكها الولايات المتحدة".