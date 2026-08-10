قبل دخول التاريخ.. رسالة ملهمة من الحكم الصومالي عمر أرتان

خبرني - يستعد الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان لدخول التاريخ من أوسع أبوابه يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي ذلك عندما يصبح أرتان أول حكم غير أوروبي يتولى إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، في مدينة سالزبورغ النمساوية.

ويبلغ أرتان 34 عاماً، ويعد من أبرز الحكام في القارة الأفريقية، بعدما أصبح أول حكم صومالي يدير نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما حصل على جائزة أفضل حكم في أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أن اختيار أرتان يأتي ضمن اتفاقية التعاون الموقعة مع «كاف» هذا العام، لتعزيز التعاون بين الاتحادين.

بدوره، قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "هذا شرف عظيم لعمر أرتان وللحكام الأفارقة".

وكان أرتان قد اختير لإدارة مباريات كأس العالم 2026، لكنه مُنع من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه تأشيرة سارية، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا.

وقال الحكم الصومالي: "كانت فترة صعبة للغاية. أبدى كثيرون تعاطفهم معي، لأن الأمر يكون قاسياً عندما يعمل شخص لسنوات طويلة من أجل مهمة معينة ثم لا يتمكن في النهاية من أدائها."

وحصل أرتان على الشارة الدولية عام 2018، وفي 2024 أصبح أول حكم صومالي يدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف في رسالة ملهمة: "أعتقد أنه إذا استطعت النجاح، فيمكن لأي شخص أن ينجح. لا تتوقفوا أبدا عن الحلم".