مهندس ثورة الديمقراطيين يهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي.. قبل «الكارثة»

خبرني - طالب السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، كبار الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي بتجميد تطوير هذه التقنية فورا.

ولوح بيرني ساندرز، بتدخل المشرعين في حال عدم اتخاذ إجراءات ذاتية في هذا الصدد، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ويعد بيرني ساندرز أحد أهم أقطاب التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، وحقق تلامذته انتصارات فارقة في الانتخابات خلال الشهور الماضية، ويأملون في إعداد مرشح رئاسي للمنافسة على البيت الأبيض في 2028.

وتأتي حركة ساندرز لرفع السقف بوجه صناعة الذكاء الاصطناعي قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، استكمالاً لرؤيته التقدمية التي باتت تصوغ الخطاب السياسي لعدد من المرشحين حول هذه القضية.

رسالة إنذار لعمالقة التقنية

وكتب ساندرز في خطابه الموجه لرؤساء الشركات التقنية: «(سام) ألتمان (الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI)، (داريو) أمودي (الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك)، و(مارك) زوكربرغ (الرئيس التنفيذي لشركة ميتا) انحيازاً لمصلحة البشرية، أوفوا بتعهداتكم واكبحوا رقعة تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "لم يفت الأوان بعد لتفادي الكارثة، فلتتوقفوا عن بناء آلات يعجز البشر عن السيطرة عليها".

وتابع ساندرز في الخطاب: "دعوني أكون واضحاً للغاية: إذا لم تتخذوا الإجراءات المناسبة الآن، فسنقوم بذلك أنا وزملائي في مجلس الشيوخ الأمريكي".

واستشهد قطب السياسة الأمريكية بتصريحات سابقة لقيادات هذه الشركات أكدوا فيها نيتهم تعليق أو إيقاف عمليات التطوير حال تشكيل هذه الأنظمة الخطورة على السلامة والسيطرة.

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي شهدنا فيه فقدان السيطرة البشرية واستحداث فيروسات ذات طبيعة خطرة، تستمر شركاتكم في السباق عبر استثمار عشرات المليارات من الدولارات في تقنية لا يمكن لأحد فهمها أو التنبؤ بها أو السيطرة عليها بشكل كامل".

المخاوف تصاعدت والضغط يتزايد

وتأتي هذه التحركات وسط حالة من القلق البالغ أثارتها التطورات السريعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد استخدام الباحثين للذكاء الاصطناعي في تطوير فيروسات جديدة، وتسجيل كبريات شركات الذكاء الاصطناعي حوادث خرجت فيها بعض النماذج عن السيطرة، وهي التطورات التي ركّز عليها ساندرز في خطابه.

وكانت شركة OpenAI قد قررت الأسبوع الماضي إبطاء وتيرة طرح أحدث نماذجها في الوقت نفسه، وقع أكثر من 1200 موظف في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي عريضة تطالب الحكومة الأمريكية بدعم الجهود الدولية لضبط إيقاع وتيرة هذا التطوير.

أفق التشريع وضغوط المستقبل

ويرى مراقبون أن تشريعات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً تلك التي يقودها جناح تقدمي بزعامة ساندرز، تحظى بفرص ضئيلة لحشد الدعم الكافي داخل الكونغرس الحالي لإقرارها كقوانين نافذة.

وتشير المعطيات الحالية إلى الاكتفاء بمشروعات القوانين التوجيهية وحملات الضغط العام في الوقت الراهن، مع ترقب احتمال فتح تحقيقات برلمانية واستدعاءات لمسؤولي الشركات التقنية لمساءلتهم في حال استعادة الديمقراطيين الأغلبية في أي من غرفتي الكونغرس.