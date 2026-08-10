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ترمب يطالب إيران بدفع تعويضات

  • 10 أغسطس 2026
  • 20:17
ترمب يطالب إيران بدفع تعويضات

خبرني - طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، بتعويضات من إيران عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء قنابلها المزروعة على جوانب الطرق وفي العديد من الصراعات.

وقال ترمب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن على إيران دفع تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلتهم إيران على مدى الخمسين عاما الماضية، فضلا عن 52 ألف قتيل سقطوا في الأشهر الخمسة الماضية.

وأكد أنه وجه ممثليه بوضع هذا الأمر بشكل حاسم في جميع المفاوضات المستقبلية.

وأشار إلى أن ممثلي إيران يطالبون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم خلال النزاع العسكري الذي استمر 5 أشهر، مؤكدا أن هذا الأمر لم يذكر قط في أي من المفاوضات أو الاجتماعات.

 

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