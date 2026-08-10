الأردن يُجلي الدفعة الـ30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

خبرني - أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الاثنين، الدفعة الثلاثين من الأطفال المرضى من قطاع غزة، والتي تضم (50) مريضاً يرافقهم (78) من ذويهم، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة.

وتُنفذ عمليات الإجلاء، التي انطلقت في شهر آذار من عام 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن تنسيق إنساني متكامل، ووفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة.

وتأتي هذه الجهود تأكيداً على الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.