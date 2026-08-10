*
الثلاثاء: 11 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن يُجلي الدفعة الـ30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

  • 10 أغسطس 2026
  • 20:11
الأردن يُجلي الدفعة الـ30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

خبرني - أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الاثنين، الدفعة الثلاثين من الأطفال المرضى من قطاع غزة، والتي تضم (50) مريضاً يرافقهم (78) من ذويهم، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة.

وتُنفذ عمليات الإجلاء، التي انطلقت في شهر آذار من عام 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن تنسيق إنساني متكامل، ووفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة.

وتأتي هذه الجهود تأكيداً على الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

“الثقافة العسكرية”: بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية للناجحين بالثانوية مساء الأربعاء
“الثقافة العسكرية”: بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية للناجحين با...
  • 2026-08-10 23:58
الأردن.. التوائم الخلايلة يتفوقون في التوجيهي بمعدلات مميزة
الأردن.. التوائم الخلايلة يتفوقون في التوجيهي بمعدلات مميزة
  • 2026-08-10 23:45
من حفظ القرآن إلى صدارة الحقل الصحي.. محمود أبو خاطر يحقق 99.9%
من حفظ القرآن إلى صدارة الحقل الصحي.. محمود أبو خاطر يحقق 99.9%
  • 2026-08-10 23:41
طالبتان من الأغوار تحصدان أول مركزين بتخصص الزراعة
طالبتان من الأغوار تحصدان أول مركزين بتخصص الزراعة
  • 2026-08-10 23:30
لين المجالي تسجل إنجازا غير مسبوق لطلبة متلازمة داون بالأردن
لين المجالي تسجل إنجازا غير مسبوق لطلبة متلازمة داون بالأردن
  • 2026-08-10 23:05
الأمن: 117 نزيلًا في مراكز الإصلاح اجتازوا امتحانات الثانوية
الأمن: 117 نزيلًا في مراكز الإصلاح اجتازوا امتحانات الثانوية
  • 2026-08-10 22:59