رامي عياش يحسم موقفه من فضل شاكر: هو الغلطان

خبرني - حسم الفنان اللبناني رامي عياش موقفه من الخلاف مع مواطنه الفنان فضل شاكر، مؤكدا أن الأخير لم يبادر بالتواصل معه رغم مرور فترة على الخلاف، ومشيرًا إلى أنه لا يزال مستغربًا من الطريقة التي بدأت بها الأزمة بينهما

وأوضح رامي عياش، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الخلاف لم يكن له سبب واضح من وجهة نظره، معتبرًا أن فضل شاكر هو الطرف المخطئ في الأزمة، وأنه لم يتلقَ منه أي اتصال لإنهاء الخلاف أو توضيح موقفه.

وقال رامي عياش: «بصراحة لا.. أنا بستغرب ليه بعد ما اتصل، لأنه هو غلطان، هو مهاجم من دون سبب»، مضيفًا أن المواقف تكشف حقيقة الأشخاص، وأن التعامل مع الخلافات يوضح جوهر الإنسان ومعدنه.

ورغم تمسكه بموقفه من الخلاف، أكد رامي عياش أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه فضل شاكر، متمنيًا له ولأسرته الخير، كما شدد على تقديره لصوته وموهبته الفنية.

وقال: «بس بتمنى له كل الخير، وكنت لطالما أقول إنه أنا فضل كثير بحب له صوته، وبحب له ابنه، وبتمنى لهم كل الخير».

وأوضح أن حديثه عن الأزمة لا يأتي من باب الخصومة أو الرغبة في التصعيد، وإنما باعتباره دفاعًا عن نفسه وتوضيحًا لموقفه أمام الجمهور.

وأضاف: «مش عتاب محبة، أنا بدافع عن حالي بالنهاية»، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمانع الاعتذار أو معالجة الخلاف إذا توافرت رغبة حقيقية في إنهائه.

تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى سبتمبر

ويأتي الجدل حول فضل شاكر بالتزامن مع تطورات قضائية وفنية مرتبطة بالفنان اللبناني، إذ قررت المحكمة العسكرية في لبنان تأجيل جلسة محاكمته التي كان مقررًا عقدها إلى 23 سبتمبر المقبل، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وكان فضل شاكر قد توجه إلى لبنان لحضور جلسة المحاكمة، قبل أن تقرر المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى الموعد الجديد، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب التأجيل.

فضل شاكر يستعد لحفل في السعودية

وعلى الجانب الفني، يواصل فضل شاكر استعداداته للعودة إلى إحياء الحفلات الغنائية، وسط حديث عن استعداده لتقديم أول حفل له في المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس.

ووفق المعلومات المتداولة، لم يتم الإعلان بشكل نهائي عن موعد الحفل حتى الآن، بينما تستمر التحضيرات الخاصة به تمهيدًا للكشف عن التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت المعلومات إلى أن فضل شاكر يقضي حاليًا فترة إجازة مع أسرته في قطر، على أن يعود لاستكمال استعداداته الفنية بعد انتهاء الإجازة.

الشامي يكشف أمنيته بالتعاون مع فضل شاكر

وفي سياق متصل، أعرب الفنان الشامي عن رغبته في تقديم عمل غنائي مشترك مع فضل شاكر، مؤكدًا أن التعاون معه يمثل أمنية فنية بالنسبة إليه.

وقال الشامي في تصريحات إعلامية: «النجم فضل شاكر بعد خروجه أكيد بيتعرض لضغط فني، ووسام شرف على صدري إني أقدم ديو معاه».

وتعكس تصريحات الشامي تقديره للمكانة الفنية التي يتمتع بها فضل شاكر، ورغبته في تقديم ديو يجمع بين تجربتين مختلفتين في الساحة الغنائية العربية.

وبينما تستمر التطورات القضائية والفنية المحيطة بفضل شاكر، يبقى الخلاف مع رامي عياش حاضرًا في المشهد، بعدما أكد الأخير أنه لا يحمل ضده أي مشاعر سلبية، لكنه ينتظر مبادرة من فضل شاكر لإنهاء الخلاف.