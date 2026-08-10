الاردن .. وفاة طفل دهسًا بإربد بعد مشاهدته كلبًا ومحاولته الهرب منه

خبرني - توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو وحيد والديه، إثر تعرضه لحادث دهس مؤسف في منطقة حوارة بمحافظة إربد، أمس، بعد مشاهدته كلبًا ومحاولته الهرب منه، ليتجه إلى الشارع ويتعرض للدهس.

وبحسب مواطنين، وقع الحادث في الشارع الواقع بين إشارة حوارة والبلدية، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، فيما أعاد الحادث تسليط الضوء على مخاطر انتشار الكلاب الضالة، خصوصًا في المناطق السكنية التي يوجد فيها الأطفال والمشاة.

وطالب مواطنون الجهات المعنية بتكثيف الإجراءات للحد من انتشار الكلاب الضالة، إلى جانب تحسين واقع الشارع وتعزيز إجراءات السلامة المرورية، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.