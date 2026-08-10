أمينة خليل تعلن انتهاء تصوير مسلسل «الأمير» مع أحمد عز

خبرني - أعلنت الفنانة المصرية أمينة خليل انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل «الأمير»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد عز، وذلك بعد إتمام مشاهدها ضمن العمل المرتقب.

وشاركت أمينة خليل جمهورها صورًا من كواليس مسلسل «الأمير»، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» في حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، معلنة انتهاء مشاركتها في التصوير.

وعلقت الفنانة على إحدى صورها قائلة: «وأخيرًا، كانت الليلة الماضية آخر يوم لتصويري في مسلسل الأمير».

قصة مسلسل «الأمير»

تدور أحداث مسلسل «الأمير» في أجواء تجمع بين الأكشن والتشويق السياسي، ويتناول قصة ضابط مصري يتسلل إلى عالم الإرهاب الدولي، بعدما ينتحل هوية أحد أخطر المطلوبين عالميًا.

ويجد الضابط نفسه، بعد انخراطه في هذا العالم، أمام مؤامرات معقدة، إلى جانب سباق محموم مع الوقت لمنع وقوع كارثة وشيكة، ضمن أحداث تجمع بين المواجهات الأمنية والتطورات السياسية.

أبطال مسلسل «الأمير»

ويضم مسلسل «الأمير» في بطولته كلًا من أحمد عز، وأمينة خليل، وبيدرو ألونسو، وسامي الشيخ، وتوبا بويوكستون، وياسمينا العبد.

والمسلسل من تأليف صلاح الجهيني، فيما يتولى ستيفن هوبكنز مهمة الإخراج، ويجمع العمل بين عناصر الأكشن والتشويق السياسي من خلال قصة الضابط المصري الذي يخوض مواجهة مع عالم الإرهاب الدولي، بعد انتحاله هوية أحد أخطر المطلوبين عالميًا.