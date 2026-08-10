الاردن .. وفاة طالب قبيل إعلان نتائج التوجيهي

خبرني - نعت أسرة مدرسة عبد اللطيف عابدين الثانوية للبنين، فقيدها الطالب زيد أبو سعد، من طلبة الصف الثاني الثانوي الأكاديمي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وقالت المدرسة في نعيها إن خبر رحيل الطالب جاء في يوم كان ينتظر فيه الطلبة فرحة إعلان نتائج الثانوية العامة، ما أضفى على المناسبة أجواء من الحزن والأسى، مشيرة إلى أن زيد رحل قبل أن تكتمل فرحته، لكنه ترك بين زملائه ومعلميه ذكرى طيبة وسيرة عطرة.

وتقدمت أسرة المدرسة بأحر مشاعر التعزية والمواساة إلى أهل الفقيد وذويه، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.