العراق.. تفاصيل توقيف متهمين في حادثة مطاردة فتاة بشوارع بغداد

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية العراقية توقيف عدد من الأشخاص على خلفية واقعة ملاحقة فتاة والتحرش بها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

جاء ذلك عقب انتشار مقطع مصور يوثق الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وباشرت الأجهزة الأمنية العراقية إجراءاتها للتحقق من الواقعة وتحديد هوية الأشخاص المشاركين فيها، حيث تمكنت القوات الأمنية من تحديد هويات المتورطين، واستحصلت الموافقات القضائية اللازمة لتوقيفهم.

وبحسب وسائل إعلام عراقية محلية، ألقت مفارز قسم شرطة المنصور القبض على عدد من المتهمين في حادثة التحرش بالفتاة، بعد تداول المقطع المصور الذي يوثق الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتورطين في الحادثة، وبعد استكمال الإجراءات واستحصال الموافقات القضائية، جرى توقيفهم وفقًا لأحكام المادة (402) من قانون العقوبات العراقي.

وأحالت السلطات العراقية الموقوفين إلى الجهات المختصة، لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقًا لما تنص عليه المادة (402) من قانون العقوبات العراقي.