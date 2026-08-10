الأردن.. التربية تعلن نتائج التوجيهي 2026 - رابط

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، مساء اليوم الاثنين 10 آب.

وأوضحت الوزارة أن متاحة إلكترونيًا عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ) ، ليتمكن الطلبة من الاستعلام عن نتائجهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

ويعقد المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة عند الساعة التاسعة مساءً، في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الشميساني.

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن نسب النجاح في المسارات المختلفة، إلى جانب أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الثانوية العامة للعام 2026.