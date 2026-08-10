*
الثلاثاء: 11 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. التربية تعلن نتائج التوجيهي 2026 - رابط

  • 10 أغسطس 2026
  • 18:54
الأردن التربية تعلن نتائج التوجيهي 2026 رابط

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، مساء اليوم الاثنين 10 آب.

وأوضحت الوزارة أن متاحة إلكترونيًا عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ) ، ليتمكن الطلبة من الاستعلام عن نتائجهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

ويعقد المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة عند الساعة التاسعة مساءً، في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الشميساني.

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن نسب النجاح في المسارات المختلفة، إلى جانب أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الثانوية العامة للعام 2026.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

“الثقافة العسكرية”: بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية للناجحين بالثانوية مساء الأربعاء
“الثقافة العسكرية”: بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية للناجحين با...
  • 2026-08-10 23:58
الأردن.. التوائم الخلايلة يتفوقون في التوجيهي بمعدلات مميزة
الأردن.. التوائم الخلايلة يتفوقون في التوجيهي بمعدلات مميزة
  • 2026-08-10 23:45
من حفظ القرآن إلى صدارة الحقل الصحي.. محمود أبو خاطر يحقق 99.9%
من حفظ القرآن إلى صدارة الحقل الصحي.. محمود أبو خاطر يحقق 99.9%
  • 2026-08-10 23:41
طالبتان من الأغوار تحصدان أول مركزين بتخصص الزراعة
طالبتان من الأغوار تحصدان أول مركزين بتخصص الزراعة
  • 2026-08-10 23:30
لين المجالي تسجل إنجازا غير مسبوق لطلبة متلازمة داون بالأردن
لين المجالي تسجل إنجازا غير مسبوق لطلبة متلازمة داون بالأردن
  • 2026-08-10 23:05
الأمن: 117 نزيلًا في مراكز الإصلاح اجتازوا امتحانات الثانوية
الأمن: 117 نزيلًا في مراكز الإصلاح اجتازوا امتحانات الثانوية
  • 2026-08-10 22:59