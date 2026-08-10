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المرشد الايراني يجري تنقلات عسكرية واسعة في ايران - أسماء

  • 10 أغسطس 2026
  • 18:44
المرشد الايراني يجري تنقلات عسكرية واسعة في ايران أسماء

خبرني - أعلن موقع المرشد الإيراني، الاثنين، عن سلسلة تعيينات جديدة في المناصب القيادية في الحرس الثوري الإيراني، شملت قيادة الحرس وقواته البحرية ومنظمة التعبئة الشعبية "الباسيج".

وبحسب ما أورده موقع المرشد الإيراني، صدر قرار بتعيين اللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري الإيراني، واللواء مصطفى إيزادي نائبا له.

كما أصدر المرشد الأعلى قرارا بتعيين العميد علي عظمائي قائدا لبحرية الحرس الثوري.

وشملت التعيينات كذلك تعيين حسين طائب رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية "الباسيج".

وتأتي هذه القرارات في إطار تغييرات على مستوى المناصب القيادية في أبرز التشكيلات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

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