هبوط جديد يضرب الذهب في الأردن.. كم أصبح سعر عيار 21؟

خبرني - انخفضت اسعار الذهب في السوق المحلي الاردني، اليوم الاثنين، بمقدار 90 قرشا للغرام الواحد، وفقا للتسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في انخفاض جديد طال مختلف العيارات المتداولة في السوق.



وياتي هذا التراجع ضمن تحديثات اسعار الذهب المحلية خلال اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمتعاملين لحركة المعدن النفيس، خاصة عيار 21 الذي يعد الاكثر رغبة لدى الاردنيين.

وبحسب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الاكثر طلبا في السوق المحلي، 88.10 دينارا للغرام الواحد من محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 84.0 دينارا للغرام.



كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 لغايات الشراء من محلات الصاغة 101.10 دينارا، بينما سجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 نحو 78 دينارا.

ويتابع الاردنيون اسعار الذهب بشكل يومي، نظرا لارتباطها بحركة الاسواق العالمية والتغيرات التي تطرأ على اسعار المعدن النفيس، الى جانب تاثيرها المباشر على قرارات الشراء والبيع في السوق المحلي.

وتصدر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات التسعيرة اليومية للذهب، والتي توضح اسعار البيع والشراء لمختلف العيارات، وتوفر مؤشرا محدثا لحركة اسعار الذهب في السوق الاردني.