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غضب في سورية من زيارة راغب علامة إلى دمشق 

  • 10 أغسطس 2026
  • 18:22
غضب في سورية من زيارة راغب علامة إلى دمشق 

خبرني  - أثارت زيارة الفنان راغب علامة إلى دمشق ردود فعل غاضبة في الشارع السوري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات سابقة له اعتبرها ناشطون سوريون مسيئة للثورة السورية ومؤيدة لبشار الأسد.

وجاءت زيارة علامة إلى دمشق ضمن حملة لترويج السياحة، وهي الأولى له إلى العاصمة السورية منذ 15 عاماً، حيث أعرب خلالها عن ثقته بقدرة سورية على استعادة مكانتها السياحية.

وامتدت الانتقادات إلى وزارة السياحة السورية، إذ طالب ناشطون الوزارة بتقديم اعتذار عن دعوة علامة، مستحضرين مواقفه وتصريحاته خلال السنوات الماضية.
 

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