القصة الكاملة لشائعة وفاة دينا حرب.. خطأ في الاسم والصورة يكشف الحقيقة

خبرني - حسم الفنان المصري فريد النقراشي الجدل المثار حول خبر وفاة الفنانة اللبنانية دينا حرب، بعد انتشار معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تفيد برحيلها.

وأكد أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن دينا حرب على قيد الحياة وتعيش حاليًا في لبنان مع أسرتها.

وجاء توضيح النقراشي بعد تواصله مع الفنانة اللبنانية، التي فوجئت بتداول خبر وفاتها وظهور بيانات على محرك البحث «جوجل» تتضمن تاريخًا لوفاتها، رغم عدم صحة هذه المعلومات.

وكشف النقراشي أن السبب وراء انتشار الشائعة يعود إلى تشابه اسم الفنانة دينا حرب مع خبيرة تجميل تحمل الاسم نفسه، توفيت إثر اختناقها بسبب تسرب غاز داخل منزلها، قبل أن يحدث خلط بين بيانات السيدتين وصورهما.

كيف تحولت وفاة خبيرة تجميل إلى شائعة عن الفنانة؟

بدأت الأزمة مع تداول خبر وفاة خبيرة التجميل التي تحمل اسم دينا حرب، إلا أن الصورة المستخدمة مع الخبر لم تكن لها، وإنما كانت للفنانة اللبنانية التي تحمل الاسم نفسه.

ومع إعادة نشر الخبر عبر صفحات ومواقع مختلفة، انتقلت المعلومة الخاطئة إلى نطاق أوسع، وأصبح اسم الفنانة مرتبطًا بواقعة الوفاة، قبل أن تظهر بيانات غير صحيحة عنها في نتائج محركات البحث.

وبذلك تحول الخطأ الأول، الناتج عن الخلط بين شخصين متشابهين في الاسم، إلى معلومة متداولة على نطاق واسع، رغم أن الفنانة اللبنانية كانت موجودة في لبنان وتعيش حياتها بصورة طبيعية.

فريد النقراشي يكشف حقيقة دينا حرب

وأوضح فريد النقراشي أن دينا حرب تواصلت معه من لبنان بعد علمها بما يحدث، وكانت تشعر بالاستياء والاستغراب من انتشار خبر وفاتها، خاصة بعد وصول المعلومة إلى مواقع الإنترنت ومحركات البحث.

وأكد أن الفنانة بخير، مطالبًا بضرورة تحري الدقة قبل نشر المعلومات، خصوصًا الأخبار المتعلقة بالوفاة، لما يمكن أن تسببه من أضرار نفسية للشخص وأسرته.

وأشار إلى أن المشكلة لم تعد مقتصرة على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت المعلومات الخاطئة تظهر أمام المستخدمين عند البحث عن اسم الفنانة، وهو ما قد يمنح الشائعة مظهرًا غير حقيقي من المصداقية.

من هي الفنانة دينا حرب؟

دينا حرب ممثلة لبنانية من مواليد عام 1987، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية المصرية خلال مسيرتها.

ومن أبرز مشاركاتها فيلم «غاوي حب» مع الفنان محمد فؤاد، إلى جانب أفلام «45 يوم»، و«تيمور وشفيقة»، و«حلم العمر»، و«أمن دولت»، و«جدو حبيبي».

كما شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، من بينها «كابتن عفت» و«مع سبق الإصرار».

وكان فيلم «جدو حبيبي»، الذي شاركت فيه إلى جانب الفنان الراحل محمود ياسين والفنانة بشرى، من آخر أعمالها السينمائية، قبل ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.

وترتبط دينا حرب أيضًا بعلاقة فنية بفريد النقراشي، بعدما تلقت تدريبات في مجال التمثيل من خلال ورشته، وهو ما سهّل التواصل بينهما بعد انتشار شائعة وفاتها.

وهكذا كشفت التفاصيل أن خبر وفاة دينا حرب الفنانة اللبنانية جاء نتيجة خلط بينها وبين سيدة أخرى تحمل الاسم نفسه، لتنتقل المعلومة الخاطئة من مواقع التواصل إلى عدد من المواقع ومحركات البحث، قبل أن يتم توضيح الحقيقة والتأكيد على أن الفنانة ما زالت على قيد الحياة.