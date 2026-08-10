ضبط صديق الأب.. تفاصيل جديدة في «جريمة التجمع الخامس» بمصر

خبرني - كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل مقتل رجل وزوجته وابنتيه في التجمع الخامس بالقاهرة، بعد ضبط صديق الأب وإقراره بارتكاب الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم، 10 أغسطس/ آب، تلقى قسم شرطة التجمع الخامس في مصر بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقه، وهو مالك مطبعة ومقيم بدائرة القسم، وعدم تمكنه من التواصل معه.

وبالانتقال إلى محل إقامة المبلَّغ عنه، عثرت الأجهزة الأمنية على سيارته وبها آثار دماء وأعيرة نارية، كما عُثر على جثمان زوجته وابنتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم.

تفاصيل ضبط مرتكب «جريمة التجمع الخامس» في مصر

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه، وهو شخص بالمعاش ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة المصرية.

وبإرشاد المتهم، جرى ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الجريمة. وأوضح المتهم أنه كان يعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل منزله، وأنه، نظرًا لمروره بضائقة مالية، قرر التخلص منه وسرقته.

تفاصيل استدراج الأب

وقال المتهم إنه استدرج المجني عليه باستخدام سيارته، ثم اعتدى عليه بإطلاق عيار ناري تجاهه، وبعد أن تأكد من وفاته، استولى على مفاتيح العقار محل سكنه. وأضاف أنه تخلص من جثمان المجني عليه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة، ثم توجه إلى محل إقامة المجني عليه.

وتابع أنه تواصل مع زوجة المجني عليه، وأوهمها بأن زوجها تعرض لحادث سير، وأنه جرى نقله إلى إحدى المستشفيات، قبل أن يستقل سيارتها برفقتها وابنتيها. وأوضح المتهم أنه عقب استقلاله السيارة مع الزوجة ونجلتيها، أطلق أعيرة نارية تجاههم على الطريق ذاته، ما أسفر عن وفاتهم جميعًا.

محاولة سرقة منزل الأسرة

وبعد ذلك، عاد المتهم إلى محل إقامة الأسرة، وترك السيارة بالقرب منه وبداخلها جثامين المجني عليهن، ثم وضع غطاءً على السيارة. وأشار إلى أنه حاول دخول منزل المجني عليه للاستيلاء على الأموال والسبائك الذهبية التي كان يعلم بوجودها داخله، إلا أنه فوجئ بوجود حارس العقار، فلم يتمكن من الدخول.

وقرر المتهم العودة إلى المنزل خلال ساعات الليل لإتمام عملية السرقة، وفقًا لما أقر به خلال مواجهته بما توصلت إليه التحريات. وجرى نقل جثامين المتوفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.