حفلات صيف 2026 في مصر.. تفاصيل موعد حفل محمد رمضان في العلمين

خبرني - يستعد الفنان المصري محمد رمضان لإحياء حفل غنائي يوم 14 أغسطس/ آب بمدينة العلمين الجديدة المصرية، ضمن حفلات موسم صيف 2026 في مصر.

وكشف محمد رمضان عن مفاجأة خاصة لجمهوره قبل الحفل، إذ أعلن إطلاق تحدٍّ على أغنيته الجديدة «روووح» عبر تطبيق «تيك توك»، موضحًا أن الفائز في المسابقة سيحصل على فرصة الصعود إلى المسرح ومشاركته خلال الحفل.

تأتي المسابقة بهدف إشراك الجمهور بصورة مباشرة في فعاليات الحفل المنتظر، من خلال اختيار أحد المشاركين في تحدي الأغنية للصعود إلى المسرح ومشاركة رمضان فقرات الحفل.

ومن المنتظر أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب عروض استعراضية ومؤثرات بصرية وصوتية كبيرة، وهي عناصر أصبحت حاضرة في حفلاته خلال السنوات الأخيرة.



وفي وقت سابق، أعلن محمد رمضان عن أحدث أعماله الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم رمضان 2027، من خلال مسلسل «عشماوي»، الذي يعود به إلى السباق الدرامي بعد فترة غياب عن المشاركة في موسم الدراما الرمضانية.

وكشف الفنان المصري عن اسم الشخصية التي يجسدها في العمل، موضحًا أن اسمها «خليفة»، وذلك بعدما كان قد جرى تداول اسم «عشماوي» باعتباره اسم الشخصية أو عنوانًا مرتبطًا بالعمل.

ونشر محمد رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قال فيها: «باقي 184 يومًا على مسلسل رمضان 2027، اسمي في المسلسل (خليفة)، وبشتغل عشماوي.. ثقة في الله نجاح».

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» في إطار يجمع بين الدراما الاجتماعية والأكشن، مع تناول تداعيات المخدرات على الشباب والأسر، وما يمكن أن ينتج عنها من أزمات وجرائم واضطراب في العلاقات داخل الأسرة والمجتمع. ويشهد العمل سلسلة من التطورات المرتبطة بأسرة الشخصية التي يؤديها محمد رمضان، إذ تتعرض إحدى بناته لأزمة قانونية تقلب مسار الأحداث، وتضع الأسرة أمام ظروف معقدة تتصاعد مع تطور القصة.

وتتحول الفتاة إلى طرف رئيسي في الأزمة التي تتتابع فصولها مع تقدم الأحداث، وصولًا إلى صدور حكم بالإعدام بحقها. وتزداد الأزمة تعقيدًا مع دخول «خليفة» في غيبوبة عقب معرفته بما تعرضت له ابنته، لتتواصل الأحداث حول محاولاته التعامل مع تداعيات القضية والصراعات التي تفرضها على الأسرة، وفق وسائل إعلام محلية مصرية.

وكان محمد رمضان قد أعلن في وقت سابق عودته إلى السباق الدرامي في رمضان 2027 من خلال مسلسل «عشماوي»، بعد فترة غياب عن المشاركة في موسم الدراما الرمضانية، لتبدأ التحضيرات للعمل تمهيدًا لعرضه خلال الموسم المقبل.