الأردن .. (المشرف أبو علي) يتصدر الترند قبيل نتائج التوجيهي

خبرني - تصدرت قصة حساب يحمل اسم "المشرف أبو علي" منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، الاثنين، بالتزامن مع ترقب إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026، وسط تحذيرات رسمية من حسابات وهمية تدّعي قدرتها على تعديل علامات الطلبة مقابل مبالغ مالية.

وبحسب المعلومات المتداولة، ينشط الحساب عبر تطبيق "تيليغرام"، ويدّعي القائمون عليه امتلاك القدرة على الوصول إلى بيانات نتائج التوجيهي وتعديل العلامات من داخل نظام وزارة التربية والتعليم، مقابل نحو 150 ديناراً للمادة الواحدة، مع طلب تحويل الأموال عبر تطبيق "بينانس" باستخدام العملات الرقمية.

ونشر الحساب مقاطع فيديو زعم أنها توثق عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وتنزيل العلامات، مدعياً تصوير عملية تعديل النتيجة للطالب بهدف إثبات إجرائها، ما أثار تفاعلاً واسعاً بالتزامن مع انتشار شائعات أخرى بشأن موعد إعلان النتائج وأسباب تأخيره.

في المقابل، حذرت وزارة التربية والتعليم رسمياً الطلبة وأولياء الأمور من التعامل مع الصفحات والحسابات الوهمية على "تيليغرام"، مؤكدة أن الادعاءات المتعلقة بإمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن محاولات الاحتيال.

وأكدت الوزارة أن عمليات إدخال العلامات وتدقيقها واعتمادها وتصويب أي أخطاء تخضع لإجراءات رسمية ورقابية مؤمّنة، ولا يمكن لأي شخص أو جهة من خارج الأطر الرسمية تعديل نتائج الطلبة.

ودعت الطلبة وذويهم إلى عدم تزويد هذه الحسابات بأي معلومات أو بيانات شخصية، وعدم تحويل الأموال إليها، والإبلاغ عن محاولات الاحتيال، مشيرة إلى متابعة هذه الحسابات بالتنسيق المباشر مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وكان مقرراً إعلان النتائج إلكترونياً عند الساعة الرابعة من عصر الاثنين، وعقد المؤتمر الصحافي في الخامسة مساء، قبل أن تعلن الوزارة إعادة جدولة الموعدين، بحيث تصدر النتائج عبر الموقع الرسمي المخصص عند الساعة الثامنة مساء، فيما يعقد المؤتمر الصحافي عند التاسعة مساء لإعلان نسب النجاح في المسارات المختلفة وأسماء الطلبة الأوائل.

وأرجعت الوزارة تغيير الموعد إلى أسباب تنظيمية، بهدف إتاحة المجال أمام موظفي القطاعين العام والخاص للوصول إلى منازلهم والحد من الازدحامات المرورية والضغط على الطرق خلال ساعات الذروة.

ونفت الوزارة أن يكون تغيير الموعد مرتبطاً بأي مشكلات فنية أو تقنية، مؤكدة أن النتائج جاهزة ومكتملة، وداعية المواطنين والطلبة وذويهم إلى الالتزام بالتعليمات المرورية وقواعد السلامة العامة.

