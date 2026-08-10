التربية: تأجيل نتائج التوجيهي لا علاقة له بأي خلل في العلامات

خبرني - أكدت وزارة التربية والتعليم أن تأجيل إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" إلى الساعة الثامنة من مساء الاثنين بدلا من الساعة الرابعة عصرا، لا علاقة له بوجود أي خلل فني أو إداري أو إجرائي في العلامات أو المعدلات، موضحة أن قرار التأجيل جاء لاعتبارات تتعلق بالسلامة المرورية ووصول المواطنين إلى منازلهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، إن الوزارة قررت تأجيل إعلان النتائج إلى الساعة الثامنة مساء، على أن تعقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتائج في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأوضح الحياصات أن القرار الأول كان يقضي بإعلان النتائج فور جهوزيتها، مراعاة لقلق الطلبة وذويهم وانتظارهم للنتائج، إلا أن الوزارة قررت، بعد تلقي تغذية راجعة وبعض المطالبات، تأجيل موعد الإعلان.

وبين أن اختيار الساعة الثامنة جاء حرصا على وصول أولياء الأمور إلى منازلهم، والتخفيف من الازدحامات المرورية، وتمكين موظفي القطاعين العام والخاص من الوصول إلى منازلهم براحة وأمان.

وأكد الحياصات أن الوزارة حرصت على أن تكون لحظة إعلان النتائج بين الطلبة وذويهم داخل منازلهم وبعيدا عن توترات الطرقات.

وشدد على أن التأجيل لا يرتبط بأي مشكلة في النتائج، قائلا إنه "ليس هناك أي خلل فني أو إداري أو إجرائي في العلامات أو المعدلات"، وإن قرار التأجيل جاء لأسباب تتعلق بأمن الطرقات.

وكانت الوزارة أوضحت أن تأجيل النتائج يهدف إلى تسهيل وصول موظفي القطاعين العام والخاص إلى منازلهم، وتجنب حدوث ازدحامات مرورية في شوارع المملكة، وتقليل الضغط على الشبكة الطرقية خلال ساعات الذروة.

وأكد الحياصات أن نتائج التوجيهي لن تعلن قبل الساعة الثامنة مساء، وستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للنتائج (tawjihi.jo).

وأوضح أن النتائج ستظهر كذلك على تطبيق "سند" بالتزامن مع صدورها عبر الرابط الذي وفرته الوزارة، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي.

وفيما يتعلق بتحذير الوزارة من صفحات وهمية على تطبيق "تليغرام"، نفى الحياصات وجود أي علاقة بين هذه الصفحات وتأجيل موعد إعلان النتائج.

وأوضح أن الوزارة رصدت صفحات مزيفة ومزورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن التحذير منها جاء لحماية الطلبة وأولياء أمورهم من الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال والاستغلال.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بالمواطنين والطلبة وذويهم الالتزام بالتعليمات المرورية والقواعد العامة، متمنية للجميع السلامة، وللطلبة التوفيق والنجاح.