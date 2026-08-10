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السيسي يوافق على مقترح إصدار صكوك يمولها دافعو الضرائب

  • 10 أغسطس 2026
  • 17:04
السيسي يوافق على مقترح إصدار صكوك يمولها دافعو الضرائب

خبرني  - قالت الرئاسة المصرية الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح لإصدار صكوك ضريبية يمولها دافعو الضرائب وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في بيان "الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين".

وأضاف أن السيسي بحث مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية.

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