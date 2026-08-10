بزشكيان: اجتمعت مع خامنئي لـ 7 ساعات

اجتمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمدة 7 ساعات مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ونقلت الوكالة الاثنين عن بزشكيان قوله، إن خامنئي أكد على أهمية الحفاظ على "الوحدة والتماسك".

وأضاف الرئيس الإيراني، أنه جرت مناقشة المشاكل الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران، و"معيشة الشعب وفرص العمل والسكن".

وأشار إلى أن مخططات الولايات المتحدة تهدف لصنع خلافات في إيران، مؤكدا أن إيران تحاول أن تتجنب بروز الخلافات وإصدار التصريحات التي قد تسبب ذلك.

وكان مكتب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أعلن، الأحد، أن خامنئي التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت لم تُسجّل له أي إطلالة علنية منذ تعيينه في آذار الماضي.

وقال مكتب المرشد الإيراني، في بيان، إن بزشكيان التقى خامنئي، مشيرا إلى أن اللقاء جاء مع بداية السنة الثالثة من ولاية بزشكيان الرئاسية.

وأضاف البيان أن المرشد الأعلى وبزشكيان ناقشا بصورة مفصلة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه إيران، إلى جانب الأوضاع الراهنة في ظل الحرب الحالية وآفاق المرحلة المقبلة، وفق ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وجرى خلال اللقاء، بحسب الوكالة، تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية.