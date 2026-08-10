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الداخلية تدعو للالتزام بمنع إطلاق العيارات النارية

  • 10 أغسطس 2026
  • 16:28
الداخلية تدعو للالتزام بمنع إطلاق العيارات النارية

خبرني  - بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة، جددت وزارة الداخلية، التأكيد على وثيقة منع إطلاق العيارات النارية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ذلك.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، الدكتور عبد الكريم أبو دلو، أنه في حال قيام أي شخص بإطلاق العيارات النارية، سيتم توديعه إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق أحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (54) لسنة 1952 وتعديلاته والتشريعات ذات الصلة.

وأضاف أبو دلو أنه سيتم تحويل المخالفين إلى الحاكم الإداري المختص، لإتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، وذلك التزاماً بأحكام القانون.

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