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نادي جامعة البترا يختتم فعاليات النادي الصيفي الرابع لأبناء العاملين

  • 10 أغسطس 2026
  • 15:58
نادي جامعة البترا يختتم فعاليات النادي الصيفي الرابع لأبناء العاملين

خبرني  - اختتم نادي جامعة البترا فعاليات النادي الصيفي الرابع لأبناء العاملين، بتكريم الأطفال المشاركين في أنشطته. ونظم النادي الحفل الختامي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، لاستعراض المهارات التي اكتسبها الأطفال خلال فترة التدريب، وتتويج مشاركتهم الفاعلة في مختلف الفعاليات.
وشمل البرنامج الصيفي مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والتعليمية، أبرزها كرة القدم، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة، إلى جانب ورش في الرسم والموسيقى والفنون. كما تدرب الأطفال على مهارات علمية وقيادية من خلال برامج "الكيميائي الصغير" و"القائد الصغير"، وتطبيقات الواقع الافتراضي. وقدم الأطفال خلال الحفل فقرات متنوعة عكست مواهبهم ومهاراتهم أمام أهاليهم وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وبيّن رئيس النادي وعميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، أن البرامج الصيفية توفر بيئة هادفة لاستثمار أوقات فراغ الأطفال، وتنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم. وأوضح الملاح أن الأنشطة اللامنهجية الموجهة لأبناء العاملين تسهم في توجيه طاقاتهم نحو مسارات إيجابية، وتعزيز تواصل الجامعة مع أسر كوادرها، وتطوير قدرات الجيل الناشئ.

نادي جامعة البترا يختتم فعاليات النادي الصيفي الرابع لأبناء العاملين
نادي جامعة البترا يختتم فعاليات النادي الصيفي الرابع لأبناء العاملين

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