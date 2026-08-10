تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة

خبرني - أنجز نادي الوحدات الإجراءات الأولية للتعاقد مع أربعة محترفين جدد، ضمن خطة تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان رجل الأعمال عماد الدميسي اعلن عن تكفله بملف المحترفين.

وبحسب موقع winwin ، استقر الوحدات على 4 محترفين وهم :

1- المدافع التونسي حسام دقدوق (28 عامًا)

لاعب النجم الساحلي التونسي، وسبق له اللعب مع أكبر أندية تونس، الترجي والصفاقسي، كما خاض تجربة احترافية مع طلائع الجيش المصري.

2- لاعب الارتكاز المغربي النعمة البلالي (28 عامًا)

يلعب حاليًا في صفوف اتحاد طنجة، ويجيد أيضًا اللعب في مركز قلب الدفاع، مستفيدًا من طوله الذي يبلغ 190 سم.

3- المهاجم السنغالي سامبو جونيور (29 عامًا)

سبق له اللعب مع ناديي دهوك والشرطة في العراق الموسم الماضي، لكنه لم يقدم إمكاناته، كما خاض تجربة في الدوري التركي، وتوج قبل أربع سنوات هدافًا للدوري المغربي عندما كان لاعبًا في صفوف الوداد المغربي.

4- الجناح السنغالي بافا ديوب (22 عامًا)

يلعب مع نادي الحكمة اللبناني، وسيخضع لفترة تجربة، وفي حال نجاحه، سيحدد الوحدات موقفه بين الحصول على خدماته بنظام الإعارة لمدة عام أو شراء بطاقة اللاعب كاستثمار.