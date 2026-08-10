قيادات نسائية في حزب الاتحاد الوطني الأردني تلتقي رئيس الديوان الملكي وتبحث دور المرأة في التحديث السياسي

خبرني - ضمن نشاطات حزب الاتحاد الوطني الأردني ولجنة المرأة في الحزب، جرت زيارة إلى الديوان الملكي الهاشمي، في إطار تعزيز التواصل والحوار حول مسيرة العمل الحزبي ودور المرأة الأردنية في الحياة السياسية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وجمع اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف العيسوي بعدد من القيادات النسائية في حزب الاتحاد الوطني الأردني، برئاسة رئيسة لجنة المرأة في الحزب السيدة زينب الكسواني، وبمشاركة السيدة هيفاء طيفور، والسيدة إنعام العطيات، والناشطة أمل السعود، والأستاذة نور جهاد الشيخ، والسيدة سرية بنات، والدكتورة آلاء الوقفي والدكتورة نيفين الوقادي، والسيدة سوزان عطاري، والسيدة سلطانة السعودي، إلى جانب عدد من القيادات والحاضرات.

واستعرضت رئيسة لجنة المرأة والقيادات المشاركة أبرز المحطات والمراحل التي مر بها الحزب، وما شهده العمل الحزبي من تطورات، مؤكدات أهمية تعزيز حضور المرأة في مواقع العمل السياسي والحزبي، وتمكينها من أداء دور فاعل في صناعة القرار والمشاركة في صياغة السياسات العامة.

كما تناول اللقاء مسارات التحديث السياسي وأهمية ترجمة التوجيهات الملكية إلى ممارسة حزبية وسياسية فاعلة، بما يعزز مشاركة المرأة والشباب، ويرسخ مفهوم الأحزاب البرامجية القادرة على المساهمة في بناء الحياة السياسية وتطويرها.

وشكل اللقاء مساحة لحوار موسع حول واقع العمل الحزبي والتحديات التي تواجهه، وسبل تطوير أدواته، وتعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامة، بما يتوافق مع الرؤية الملكية للتحديث السياسي وبناء نموذج حزبي أكثر فاعلية وانفتاحاً وقدرة على خدمة الوطن والمواطن.

وأكدت القيادات النسائية في حزب الاتحاد الوطني الأردني أن تمكين المرأة سياسياً يمثل ركناً أساسياً في عملية التحديث السياسي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مشاركة المرأة داخل الأحزاب وفي مواقع صنع القرار، وترجمة السياسات الوطنية إلى حضور حقيقي ومؤثر على أرض الواقع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص حزب الاتحاد الوطني الأردني على توسيع دائرة الحوار الوطني، وتعزيز دور المرأة في العمل الحزبي، والمضي قدماً في بناء تجربة حزبية تتفاعل مع أولويات الدولة الأردنية وتنسجم مع مسار التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك.