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الأردن.. تحذير من البحث الجنائي بالتزامن مع مواسم النجاح

  • 10 أغسطس 2026
  • 15:07
الأردن تحذير من البحث الجنائي بالتزامن مع مواسم النجاح

خبرني - حذرت إدارة البحث الجنائي من إطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات بالنجاح، لما تشكله هذه الممارسة من خطر على حياة المواطنين وقد تتسبب بتحويل لحظات الفرح إلى مآسٍ.

وقالت الإدارة إن "الفرحة الحقيقية لا تكدرها دماء الأبرياء"، مؤكدة أن النجاح إنجاز وفرحة للأبناء وذويهم، إلا أن إطلاق العيارات النارية يُعد ممارسة طائشة وغير مسؤولة قد تؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء.

وأضافت أن "الرصاصة الطائشة لا تختار هدفها، وقد تنهي حياة بريء أو تحول فرحة عائلة إلى حزن دائم"، مشددة على أن التعبير عن الفرح يكون بالالتزام بالقانون وحماية أرواح أفراد المجتمع، وليس بترويع الآمنين.

ودعت إدارة البحث الجنائي إلى الاحتفال بوعي ومسؤولية، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على الفرحة في كل بيت أردني.

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