الإسباني لويس جيل توريس مديرا فنيا لصقور الأردن

خبرني - قرر الاتحاد الأردني لكرة السلة، تعيين الإسباني لويس جيل توريس مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني الأول للرجال، وذلك حتى نهاية النافذة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم - مع تمديد العقد حال التأهل إلى "مونديال قطر" - وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز المسيرة الفنية لـ "صقور الأردن".

ويصل توريس إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم، تمهيدا للإشراف المباشر على تدريبات "صقور الأردن"، ويساعده الاسباني سيزار كامارا بيريز والوطني نايف عصفور، إلى جانب محلل الأداء الإسباني اغناسيو رودريغيز.

ويأتي التعاقد مع توريس ضمن خطة الاتحاد بتوفير أفضل الظروف الفنية للمنتخب الوطني، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها منافسات الدور الثاني "النافذة الرابعة" من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (قطر 2027)، إلى جانب بطولة كأس ويليام جونز الدولية ودورة الألعاب الآسيوية " ناغويا 2026".

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخبي الفلبين وأستراليا يومي 28 و30 آب (أغسطس) الجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حيث يتطلع "صقور الأردن" إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز من حظوظهم في مواصلة مشوار التأهل إلى المونديال.

ويمتلك توريس (56 عاما) خبرة تدريبية واسعة وسجلا حافلا بالإنجازات، حيث سبق له العمل مساعدا للمدرب الإسباني سيرجيو سكاريولو ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني الأول، كما شغل منصب مساعد مدرب فريق ريال مدريد، إلى جانب قيادته الفنية لناديي فالنسيا وريال سرقسطة في الدوري الإسباني.

كما خاض المدرب الإسباني تجربة احترافية ناجحة في الدوري الياباني، إضافة إلى إشرافه على تدريب العديد من منتخبات الفئات العمرية، مكتسبا خبرات كبيرة على المستويين المحلي والأوروبي، جعلته أحد الأسماء التدريبية المتميزة في أوروبا.