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التربية تعقد مؤتمر إعلان نتائج التوجيهي الساعة 9 مساء

  • 10 أغسطس 2026
  • 14:49
التربية تعقد مؤتمر إعلان نتائج التوجيهي الساعة 9 مساء

خبرني  - تعقد وزارة التربية والتعليم، في تمام الساعة التاسعة مساء الاثنين، مؤتمرا صحفيا في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الشميساني، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، وأسماء الطلبة الأوائل.

وكانت الوزارة قد قررت تأجيل إعلان نتائج الثانوية العامة إلى الساعة الثامنة من مساء الاثنين؛ تسهيلا لموظفي القطاعين العام والخاص للوصول إلى منازلهم؛ وتجنبا لحدوث أي ازدحامات مرورية في شوارع المملكة؛ وتقليلا للضغط على الشبكة الطرقية خلال ساعات الذروة، على أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني (tawjihi.jo).

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