المياه : حملة كبيرة في اربد والعقبة والشونة الجنوبية ومأدبا تضبط اعتداءات جديدة

خبرني - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا وشركة مياه العقبة و الاحواض المائية والمشاغل المركزية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت اعتداءات كبيرة على خطوط المياه وابار مخالفة في مناطق اربد والعقبة والشونة الجنوبية ومادبا لتزويد مزارع وصهاريج ومنازل وبيع مياه مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين .

وفي منطقة اربد تم ضبط حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالف حيث تم ردم البئر ومصادرة الحفارة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق.

وفي العقبة ضبطت الكوادر المختصة اعتداءات جديدة على خطوط مياه رئيسية تزود احدى المصانع وشاليه حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات بالواقعة .

وفي مأدبا / نتل تم ضبط 9 اعتداءات على خطوط رئيسية تقوم بتزويد منازل ومزارع وبيع صهاريج مخالفة حيث تم ازالتها واعداد الضبوطات .

وفي منطقة المغطس/ الشونة الجنوبية تم ضبط 7 أبار مخالفة لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم ردم الابار واعداد الضبوطات بالواقعة .

وتواصل الوزارة - سلطة المياه جهودها المكثفة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا الى الردع العام داعية الجميع الى الإبلاغ عن مثل هذه الحالات المخالفة .