انطلاق منافسات مهرجان الواعدين

خبرني - تنطلق الثلاثاء 11 آب، منافسات المرحلة الأولى لمهرجان الواعدين لموسم 2025/2026، تحت 13 عاما، بمشاركة فرق أندية المحترفين، والدرجة الأولى، والثانية، والثالثة، بالإضافة إلى الأكاديميات المرخصة، وذلك ضمن مبادرة التصدي المجتمعية للاتحاد الأردني لكرة القدم.

ويهدف المهرجان، الذي اتخذ هذه الصفة لإضفاء جانب من المرح على نشاطات هذه الفئة العمرية، إلى تنمية مهارات اللاعبين وتعزيز مستوى الانسجام والعمل الجماعي، وتحضيرهم فنياً قبل دخولهم مستقبلاً في المنافسات الرسمية، إلى جانب تثقيفهم بمبادئ اللعب النظيف واحترام المنافس والحكام، واكتشاف المواهب في سن مبكرة والعمل على صقل شخصياتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم.

وبحسب نظام المهرجان، يشارك اللاعبون من مواليد 2013 و2014 و2015، حيث تم توزيع 152 فريقاً، على 32 مجموعة وفقاً للأقاليم، وتقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، والتي تضم 64 فريقاً، على أن تقام منافساتها بعد إجراء قرعة موجهة، وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما تستكمل منافسات دور الـ32 والأدوار التالية وصولاً إلى المباراة النهائية بذات النظام، خلال شهر آذار 2027.

وعمم الاتحاد التعليمات الخاصة بالمهرجان على الفرق المشاركة، وتتضمن تنظيم الملعب وأبعاده، ومدة اللقاءات والتبديلات وكشف المباريات إلى جانب التعليمات المتعلقة بآلية خوض المباريات.

وتكون مدة المباريات 50 دقيقة موزعة على شوطين مدة كل شوط 25 دقيقة، وفترة راحة ما بين الشوطين 10 دقائق، كما تم إجراء بعض التعديلات على قوانين اللعبة وخصوصاً فيما يتعلق بعدد البدلاء والبطاقات الصفراء والحمراء.

ويأتي مهرجان الواعدين، ضمن إطار مسابقات برنامج التصدي للتنمية المستدامة، والذي أطلقه الاتحاد في تموز من العام 2020، واضعاً تمكين اللاعبين الواعدين والناشئين والشباب، ضمن أولوياته الرئيسية، على الرغم من التحديات الاستثنائية المحيطة.