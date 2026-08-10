اختتام الأسبوع الطبي المجاني الأردني في غزة

خبرني - اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية، الشريك الاستراتيجي للهيئة، "الأسبوع الطبي المجاني" الذي نُفذ بالتعاون مع مركز ياس الطبي في قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ونُفذ الأسبوع الطبي خلال الفترة من 2 ولغاية 6 آب 2026، حيث بلغ إجمالي المراجعات والخدمات المسجلة في العيادات والأقسام الطبية 1,845 مراجعة وخدمة طبية، شملت مجموعة واسعة من التخصصات، إلى جانب خدمات المختبر والصيدلية والتمريض.

وشملت الخدمات المقدمة عيادات الطب العام، وطب الأطفال، والأسنان، والأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الباطنية والكلى، بما أسهم في توفير الرعاية الطبية لعدد من الحالات الصحية المختلفة، وإتاحة خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة خلال أيام تنفيذ المشروع.

وبحسب التقرير الإحصائي للأسبوع الطبي، سجلت عيادة الطب العام 406 مراجعات، فيما استقبلت عيادة الأسنان327 مراجعة، وعيادة الأمراض الجلدية 130 مراجعة، وعيادة الأطفال 109 مراجعات، إضافة إلى 76 مراجعة لعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و17 مراجعة للجراحة العامة، و12 مراجعة لعيادة الأمراض الباطنية والكلى.

كما شكلت الخدمات الطبية المساندة جزءًا أساسيًا من المشروع، إذ سجلت الصيدلية 656 مراجعة وخدمة، فيما قدم المختبر خدماته ضمن 98 مراجعة، إضافة إلى 14 مراجعة مرتبطة بخدمات التمريض، الأمر الذي وفر مسارًا متكاملًا للرعاية بدءًا من المعاينة الطبية وصولًا إلى الفحوصات والخدمات العلاجية المساندة.

ويأتي تنفيذ الأسبوع الطبي في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة ضغوطًا متزايدة، ما يجعل توفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحة التخصصات المختلفة إحدى الأولويات ضمن التدخلات الإنسانية الموجهة للأهالي، وخاصة في ظل صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية واستمرار الاحتياجات الطبية.

ويُعد المشروع امتدادًا للجهود التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية داخل قطاع غزة، والتي تستهدف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في عدد من القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع الصحي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الخدمات الأساسية.