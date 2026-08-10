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العيسوي يستقبل المواطن الزعبي وذويه

  • 10 أغسطس 2026
  • 14:16
العيسوي يستقبل المواطن الزعبي وذويه

خبرني  - استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، المواطن أيمن الزعبي، والذي انتشرت قصته أخيرًا بعدما حاول مصافحة العيسوي؛ ليتحدث عن مطالبة، باحتفال وطني أقامه نائب سابق في لواء الرمثا.

واستجاب العيسوي  لمطالب الزعبي كافة هو وعائلته، وتابع حالته باهتمام، شأنه شأن أي مواطن قد يطلب أو يحتاج المساعدة.

وأكد العيسوي أن أبواب الديوان الملكي مفتوحة أمام جميع الأردنيين، فيما كان لموقفه بالحفل عندما صافح الزعبي على الرغم من محاولة منع ذلك من قبل النائب السابق، أثرًا كبيرًا بين الأردنيين، الذين اعتبروا أن هذا الموقف يعبر عن تواضعه وتفاعله مع الجميع.

العيسوي يستقبل المواطن الزعبي وذويه
العيسوي يستقبل المواطن الزعبي وذويه
العيسوي يستقبل المواطن الزعبي وذويه
العيسوي يستقبل المواطن الزعبي وذويه

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