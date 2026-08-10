*
الاثنين: 10 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن: العدالة من خلف الشاشات.. 8811 محاكمة عن بُعد

  • 10 أغسطس 2026
  • 14:11
الأردن العدالة من خلف الشاشات 8811 محاكمة عن بُعد

خبرني - كشفت وزارة العدل عبر منصّة "إكس" عن إنجازها 52 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية، و 2901 باللغة الإنجليزية، خلال تموز الماضي، فيما بلغ إجمالي المعاملات المُنجزة لدى كاتب العدل 24.8 ألف.

وبيَّنت الوزارة أنَّ عدد خدمات المزاد الإلكتروني لشهر تموز من 2026 بلغت 755، وعدد معاملات طلب المساعدة القانونية 253 طلبًا، بينما بلغ إجمالب العقوبات المُنفَّذة والبديلة عن عقوبة الحبس 252 عقوبة.

وأشارت إلى أنَّ إجمالي طلبات حق الحصول على المعلومات بلغ نحو 3 طلبات، وكانت عدد جلسات المُحاكمة عن بعد 8811 جلسة، إلى جانب أرشفة 3.4 مليون أوراق قضائية.

ونفَّذت الوزارة 11 تطبيق سوار إلكتروني، بديل توقيف، و28 تطبيق سوار إلكتروني، بديل عقوبة، خلال الشهر ذاته من عام 2026.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. تحذير من البحث الجنائي بالتزامن مع مواسم النجاح
الأردن.. تحذير من البحث الجنائي بالتزامن مع مواسم النجاح
  • 2026-08-10 15:07
المياه : حملة كبيرة في اربد والعقبة والشونة الجنوبية ومأدبا تضبط اعتداءات جديدة
المياه : حملة كبيرة في اربد والعقبة والشونة الجنوبية ومأدبا تضبط اعتداءات جديدة
  • 2026-08-10 14:43
1700 دينار ومصاغ ذهبي.. اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين مطلقة وطليقها
1700 دينار ومصاغ ذهبي.. اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين مطلقة وطليقها
  • 2026-08-10 11:28
وفاة الشاب فادي الشبار إثر حادث سير على طريق بغداد الدولي
وفاة الشاب فادي الشبار إثر حادث سير على طريق بغداد الدولي
  • 2026-08-10 08:49
تصادم مركبة ودراجة نارية مقابل مستشفى الملك طلال العسكري
تصادم مركبة ودراجة نارية مقابل مستشفى الملك طلال العسكري
  • 2026-08-09 22:40
الامن يحقق بالعثور على جثة غرب إربد
الامن يحقق بالعثور على جثة غرب إربد
  • 2026-08-09 18:33