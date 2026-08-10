الأردن: العدالة من خلف الشاشات.. 8811 محاكمة عن بُعد

خبرني - كشفت وزارة العدل عبر منصّة "إكس" عن إنجازها 52 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية، و 2901 باللغة الإنجليزية، خلال تموز الماضي، فيما بلغ إجمالي المعاملات المُنجزة لدى كاتب العدل 24.8 ألف.

وبيَّنت الوزارة أنَّ عدد خدمات المزاد الإلكتروني لشهر تموز من 2026 بلغت 755، وعدد معاملات طلب المساعدة القانونية 253 طلبًا، بينما بلغ إجمالب العقوبات المُنفَّذة والبديلة عن عقوبة الحبس 252 عقوبة.

وأشارت إلى أنَّ إجمالي طلبات حق الحصول على المعلومات بلغ نحو 3 طلبات، وكانت عدد جلسات المُحاكمة عن بعد 8811 جلسة، إلى جانب أرشفة 3.4 مليون أوراق قضائية.

ونفَّذت الوزارة 11 تطبيق سوار إلكتروني، بديل توقيف، و28 تطبيق سوار إلكتروني، بديل عقوبة، خلال الشهر ذاته من عام 2026.