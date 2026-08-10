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العثور على مخزون أسلحة في مزرعة نائب عراقي بالأنبار

  • 10 أغسطس 2026
  • 14:09
العثور على مخزون أسلحة في مزرعة نائب عراقي بالأنبار

خبرني - كشف مصدر أمني عراقي عن تنفيذ عملية أمنية نوعية في محافظة الأنبار، أسفرت عن العثور على مخزون كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية داخل مزرعة تعود لأحد أعضاء مجلس النواب.
وذكر المصدر، في تصريح لوكالة "السومرية نيوز"، أن قوة أمنية قادمة من العاصمة بغداد، وبالتنسيق مع فوج الأنبار الأول التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، نفذت واجبا ميدانيا دقيقا في منطقة المحمدي، التابعة لقضاء هيت غربي محافظة الأنبار، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعقب الأسلحة غير المرخصة والحد من انتشارها.

وأوضح المصدر أن العملية، التي نُفذت داخل المزرعة المذكورة، أسفرت عن "ضبط كدس ومخزون كبير من الأسلحة والمواد العسكرية"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية قامت برفع المضبوطات بالكامل، وتواصل استكمال إجراءاتها الأمنية والتفتيشية في المنطقة لضمان عدم وجود أي مواد مشبوهة أخرى، مع استمرار التحقيق لكشف ملابسات القضية والجهات المتورطة.

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