زين تُعيد إطلاق خط (بسمة+) للصُّم بميزات إضافية

خبرني - استمراراً لجهودها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف برامجها ومبادراتها؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إعادة إطلاقها لخط "بسمة+" المخصّص للمشتركين من فئة الصم، بحلّة جديدة ومزايا إضافية تتماشى مع احتياجاتهم وتوفّر لهم تجربة اتصالات متكاملة، مما يعزز اندماجهم في المجتمع، ويمنحهم وسيلة تواصل أكثر سهولة وفاعلية.

ويأتي الخط المطوَّر بتحديثات تلبي احتياجات الأشخاص من فئة الصم، من خلال التركيز على الاتصال عبر الفيديو والرسائل النصية كوسائل رئيسية للتواصل، حيث يوفّر لهم حزمة إنترنت بسِعة 30 جيجابايت، إلى جانب 3000 دقيقة اتصال عبر الفيديو، مما يمنحهم مرونة أكبر في التفاعل مع الآخرين، سواء في حياتهم اليومية أو العملية، كما يشمل الخط 20,000 دقيقة اتصال على شبكة زين و3000 دقيقة على الشبكات المحلية الأخرى، بالإضافة إلى 3000 رسالة نصية قصيرة، لتوفير خيارات تواصل متعددة وفقاً لاحتياجاتهم، كما يتميّز الخط بخاصية حزم الإنترنت التراكمية عند الالتزام بتجديد الاشتراك الشهري، مما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع، وذلك باشتراك شهري يبلغ 7 دنانير فقط عبر شحن بطاقة (Mix 3.5)، كما تتيح زين للمشتركين الجدد بالخط خصماً بنسبة 50% على الاشتراك لمدة 3 أشهر.

وتوفّر زين لزبائنها من فئة الصم مركز خدمات مشتركين متخصص يضم موظفين متخصصين بلغة الإشارة، ويمكن التواصل معه عبر تطبيق زين يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، مما يوفّر دعماً مباشراً يلبّي متطلباتهم وللإجابة على استفساراتهم، وتقديم حلول متكاملة عبر مكالمات مرئية، ويمكن للراغبين من فئة الصم زيارة أي من معارض زين المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وإبراز الهوية الخاصة بمراكز الصم، للحصول على الخط والاستفادة من المزايا التي يوفرها.

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين لتؤكد التزامها المستمر بتعزيز مبدأ الشمول الرقمي، وتوفير خدمات مبتكرة تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى أحدث تقنيات الاتصال بطرق تتناسب مع احتياجاتهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، حيث كانت شركة زين السباقة بإطلاق هذا الخط للمرة الأولى على مستوى المملكة في العام 2015 كأول خط من نوعه مخصص لفئة الصم، فيما حصلت الشركة في العام 2018 على جائزة تكريمية من مؤسسة إيسل في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، لتطويرها لنظام بيئي مبتكر ملائم لفئة الصم في المجتمع المحلي، حيث تم اختيار زين الأردن من بين 371 مرشحاً متأهلاً من 98 دولة، لمساهمتها في تعزيز قطاعات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحرصت زين على مدار الأعوام الماضية على دعم الأشخاص من فئة الصم، حيث كانت أول شركة اتصالات تدعم خط الطوارئ المجاني للصم في العام 2014، والذي جاء نتاجاً لشراكة مثمرة ما بين زين والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، والذي فاز بالمرتبة الأولى في برنامج Zero project on Inclusive Education ICT، وواصلت الشركة دعمها لهذا المشروع من خلال دعم تطبيق مكالمات خط طوارئ للأشخاص الصم (114) عبر الهواتف الذكية الذي أطلقته مديرية الأمن العام في العام 2023.