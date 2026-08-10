محاضرات متخصصة عن الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل في مستشفى الكندي

خبرني - نظم مستشفى الكندي محاضرات متخصصة بمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية في إطار الحرص على نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الرعاية الوقائية للأم والطفل.

وتضمنت المحاضرات جلسات تثقيفية قيّمة قدمتها نخبة مميزة من المتخصصات تناولت أهمية الرضاعة الطبيعية، والتغذية السليمة للأم المرضعة، وأفضل الممارسات الصحية التي تسهم في دعم صحة الأم والطفل خلال مختلف مراحل الرعاية ، شهدت تفاعلًا مميزًا من الحضور، من خلال النقاشات والإجابة عن الاستفسارات، بما أسهم في تعزيز الوعي وتقديم معلومات صحية موثوقة مبنية على أحدث التوصيات الطبية.

لأن صحة الأم والطفل تبدأ بالمعرفة، نؤمن بأن التوعية الصحية هي الخطوة الأولى نحو مستقبل أكثر صحة، ونحرص دائمًا على أن نكون شركاء في رحلتكم نحو رعاية صحية متكاملة وآمنة.