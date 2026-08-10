تعديل وزاري محدود يشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء

*مكتب رئيس الوزراء: تعيين نائبين لرئيس الوزراء يستهدف تعزيز وتمكين العمل في الملف الاقتصادي وملف البلديات من خلال رئاسة لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات، ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل مع القطاعات المختلفة

مكتب رئيس الوزراء: أولوية الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى والاقتصادية التي تشكل ضرورة تنموية ووطنية لا تحتمل التأخير

*مكتب رئيس الوزراء: الرئيس يحرص على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي، يقوم على تراكم الخبرة والاستقرار والانسجام بين أعضاء الفريق، ومنح الوزراء الوقت الكافي للعمل وتحمل مسؤولية الملفات التي يتولونها بدلا من التبديل المستمر.

خبرني - أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان سيكون محدودا ويأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وقال المكتب ، إن التعديل سيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء بهدف تعزيز وتمكين لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات، ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل والإنجاز.

وأضاف، إن أولوية الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي تشكل ضرورة تنموية واقتصادية للمملكة ولا تحتمل التأخير وتتطلب ضرورة مواصلة الوزراء المعنيين لاستكمال العمل فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع القوانين والتشريعات التي تخدم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وبين أن رئيس الوزراء يحرص على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي، يقوم على تراكم الخبرة والانسجام بين أعضاء الفريق، مشيرا إلى أن الرئيس لم يُدخل وزيرا جديدا إلى حكومته منذ التعديل الأول الذي جرى خلال العام الأول على حكومته، ما يعكس توجها نحو الحفاظ على استقرار الفريق ومنحه الوقت الكافي للعمل وتحمل مسؤولية الملفات التي يتولاها.